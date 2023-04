Joyeux dimanche des Rameaux 2023, les plus belles images pour les voeux du 2 avril

Aujourd’hui, c’est le dimanche des Rameaux : pour célébrer le début de la Semaine Sainte, nous avons sélectionné les meilleures images à envoyer, des rameaux d’olivier aux colombes pour être proches de vos proches.

Aujourd’hui, 2 avril 2023, c’est le dimanche des Rameaux, qui précède la semaine sainte et le dimanche de Pâques. En ce jour, nous célébrons l’arrivée de Jésus à Jérusalem, un moment symbolique, en effet l’entrée par les portes de la ville marque le début des derniers jours de la vie du Christ sur terre, d’où le terme Semaine Sainte. Le symbole par excellence de cette fête est l’olivier, comme l’exige la liturgie, pour se souhaiter les feuilles de la plante, qui est aussi un symbole de paix, sont données en cadeau. Selon le récit biblique, cependant, Jésus fut accueilli par la foule qui agita, en signe de salutation, un petit bouquet composé des branches de trois arbres, le palmier, symbole de la foi, le myrte, symbole de la prière qui s’élève vers le ciel, et le saule, qui représente la bouche fermée des fidèles devant Dieu.Pour l’occasion, nous avons sélectionné les meilleures images sacrées et religieuses pour les salutations, à envoyer aux amis et parents ce jour-là.

Joyeux dimanche des Rameaux 2023, les plus belles images pour Whatsapp

Le dimanche des Rameaux est aussi l’occasion de souhaiter à des amis et à des proches, surtout s’ils sont loin, une belle image peut certainement être une pensée chérie pour se sentir plus proche. Pour télécharger le matériel gratuit, touchez simplement l’image avec votre doigt et maintenez pendant une seconde, ou faites un clic droit et sélectionnez l’option pour enregistrer l’image sur votre appareil. Si, en revanche, vous souhaitez publier le matériel sur vos réseaux sociaux, il vous suffit de le télécharger puis de choisir l’option pièces jointes (le symbole est celui d’un trombone ou d’une photographie stylisée) et de le partager sur votre profil.

