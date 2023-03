La maladie d’Alzheimer n’est peut-être pas qu’une maladie du cerveau

C’est ce que suggère une nouvelle théorie formulée par une équipe de recherche canadienne, selon laquelle la maladie d’Alzheimer est un trouble du système immunitaire.

Depuis des années, les scientifiques concentrent leurs efforts sur la recherche d’un remède contre la maladie d’Alzheimer, une forme de démence très redoutée car elle tue progressivement les cellules nerveuses, en particulier dans les zones du cerveau qui régulent les processus d’apprentissage et de mémoire. Le chemin parcouru jusqu’à présent a tenté d’empêcher la formation des plaques dites bêta-amyloïdes qui caractérisent la maladie, mais malheureusement aucun médicament ou traitement véritablement efficace n’a encore émergé de ces approches. Cela a mis en évidence la nécessité de repenser les mécanismes qui déclenchent la maladie, comme une priorité absolue pour comprendre les causes et donc l’identification de voies moléculaires alternatives qui conduisent à la formulation de nouvelles hypothèses sur le rôle de la protéine bêta-amyloïde dans la maladie d’Alzheimer.

Une nouvelle théorie, en particulier, semble harmoniser plusieurs hypothèses divergentes en une seule explication, proposant la maladie d’Alzheimer comme une maladie auto-immune. « Sur la base de nos 30 dernières années de recherche, nous ne considérons plus la maladie d’Alzheimer comme une maladie du cerveau uniquement. Nous pensons plutôt que la maladie d’Alzheimer est principalement un trouble du système immunitaire dans le cerveau », a déclaré à The Conversation Donald Weaver, professeur de chimie et directeur de l’Institut de recherche Krembil de l’Université de Toronto au Canada. Le système immunitaire est un ensemble de cellules et de molécules qui travaillent en harmonie pour aider à réparer les blessures et à protéger contre les agents étrangers. Lorsqu’une personne trébuche et tombe, le système immunitaire aide à réparer les tissus endommagés. Lorsqu’une personne subit une infection virale ou bactérienne, le système immunitaire aide à lutter contre ces envahisseurs microbiens. »

« Ces processus identiques – poursuit l’expert – sont présents dans le cerveau. Lorsqu’il y a une blessure à la tête, le système immunitaire du cerveau intervient pour aider à réparer. Lorsque des bactéries sont présentes dans le cerveau, le système immunitaire est là pour riposter. »

Alzheimer comme maladie auto-immune

Selon le professeur Weaver, qui a détaillé la théorie avec ses collègues dans un article publié dans la revue Alzheimer’s & Dementia, la bêta-amyloïde ne serait pas une protéine produite anormalement, mais une molécule qui fait normalement partie du système immunitaire du cerveau. « Lorsqu’un traumatisme cérébral survient ou lorsque des bactéries sont présentes dans le cerveau, la bêta-amyloïde est un contributeur majeur à la réponse immunitaire du cerveau. Et c’est là que le problème commence – explique Weaver -. En raison des similitudes frappantes entre les molécules de graisse qui composent à la fois les membranes des bactéries et les membranes des cellules cérébrales, l’amyloïde-bêta ne peut pas faire la distinction entre les bactéries envahissantes et les cellules cérébrales hôtes, et attaque par erreur les cellules elles-mêmes du cerveau qu’elle est censée protéger. ”.

Cela conduirait à une perte chronique et progressive de la fonction des cellules cérébrales, aboutissant éventuellement à la démence, tout cela parce que « le système immunitaire de notre corps est incapable de faire la distinction entre les bactéries et les cellules cérébrales ».

Dans plusieurs autres maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, où les auto-anticorps jouent un rôle crucial dans le développement de la maladie, les thérapies à base de stéroïdes peuvent être efficaces. Mais, dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les chercheurs pensent qu’ils peuvent ne pas fonctionner. « Le cerveau est un organe très spécial et distinctif, reconnu comme la structure la plus complexe de l’Univers – souligne Weaver -. Dans notre modèle de la maladie d’Alzheimer, la bêta-amyloïde aide à protéger et à renforcer notre système immunitaire, mais malheureusement, elle joue également un rôle central dans le processus auto-immun qui, selon nous, pourrait conduire au développement de la maladie d’Alzheimer. » En ce sens, conclut l’expert, même si les médicaments utilisés classiquement dans le traitement des maladies auto-immunes ne seront pas utiles contre Alzheimer, « nous croyons fermement que cibler d’autres voies de régulation immunitaire dans le cerveau nous conduira à des approches thérapeutiques nouvelles et efficaces pour la maladie ».

