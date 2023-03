Système Meizu Flyme 10 avec un nouveau système de couleurs publié

Hier, Meizu Lynk & Co a tenu la conférence de presse écologique Unbound où elle a officiellement publié la série Meizu 20. Cette série comprend deux téléphones mobiles, dont le Meizu 20 et le Meizu 20 Pro. En plus de ces téléphones mobiles, la société a également dévoilé le nouveau système Meizu Flyme 10. L’un des principaux points de discussion du système Meizu Flyme 10 est la mise à niveau du moteur d’IA de super-calcul OneMind 10.0.

Meizu Flyme 10 mises à niveau sur les fronts humains

Flyme 10 peut maintenir une limite de 21 programmes ouverts, subit une perte de fréquence d’images de 78 % et utilise la réduction d’espace magique pour économiser jusqu’à 15 Go d’espace de stockage. Dans le même temps, la norme de test de stabilité de Flyme 10 a été multipliée par dix. Par ailleurs, le système a complété le certificat de maîtrise de 48 mois de Thiel Labs.

La toute nouvelle idée Alive Design proposée par Flyme 10 promeut l’utilisation de couleurs tirées directement de la nature pour modifier les icônes et mettre à jour les applications. L’éditeur de look travaillera en tandem avec le fond d’écran Alive pour développer en même temps un système personnalisé pour Meiyou. Flyme 10 offrira à l’avenir un moteur d’analyse intelligent pour fournir des effets visuels uniques à l’aide de texte structuré.

Avec de nouvelles fonctionnalités telles que le glissement latéral et un pas sur le côté, le zoom avant et arrière de la petite fenêtre flottante avec deux doigts et une longue pression sur le capteur d’empreintes digitales de l’écran de verrouillage pour lancer des applications courantes, le mode petite fenêtre de Flyme 10 est entré dans l’ère 4.0. . L’interface utilisateur est décontractée mais pratique.

Un « écran globalement visible et optionnel » a remplacé l’écran Aicy sur ce nouveau système. Plusieurs cas de traitement de données sur un téléphone mobile sont désormais plus pratiques. Grâce aux nouvelles fonctionnalités ajoutées telles que l’assistant de numérisation intelligent, le thème de reconnaissance d’image, la capture vidéo et la capture d’image. Ce sont des fonctionnalités plus pratiques et utilisables. Les téléphones mobiles Meizu peuvent se connecter sur plusieurs écrans, qu’ils soient liés à des PC ou à des Mac. De plus, avec juste un identifiant Flyme, les maisons intelligentes, les voitures et les appareils mobiles peuvent tous se connecter rapidement pour fournir une utilisation très décente du téléphone mobile.

