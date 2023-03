Après 50 ans de captivité, l’orque Lolita va enfin être relâchée dans un sanctuaire de l’océan

Le Miami Seaquarium a annoncé que d’ici 18 à 24 mois l’orque Lolita, capturée dans l’océan en 1970, retrouvera son habitat naturel. Son compagnon était décédé en 1980.

Une orque dans un parc aquatique. Crédit : Pixabay

Après 50 ans d’emprisonnement dans un tank, l’orque Lolita – ou plutôt, Tokitae – va enfin être libérée, même si les délais et surtout les modalités sont encore flous. L’heureuse nouvelle a été annoncée par le Miami Seaquarium, où vivait le splendide mammifère marin depuis 1970. Avec Corki II, c’est actuellement la plus ancienne orque gardée en captivité. Depuis de nombreuses années, les organisations de défense des animaux se battent pour sa libération et celle d’autres orques faits prisonniers pour moudre de l’argent dans les parcs aquatiques, arrachés à leurs familles et à l’océan, transformés en clowns ridicules sans dignité pour égayer le public payant, complices de cette folie (pas encore éradiquée). Pour atteindre cet objectif historique, le « travail aux côtés » de l’organisation Friends of Lolita était fondamental, né précisément dans le but de ramener l’orque dans son habitat, mais aussi la grosse somme d’argent versée par l’entrepreneur Jim Irsay, qui a finalement réussi pour convaincre le propriétaire de l’aquarium de prendre cette décision. Mais comme mentionné, il y a certains aspects à considérer.

D’abord, cela prendra un temps assez long, de 18 à 24 mois, selon le Miami Seaquarium. Étant une orque avec quelques « maladies » et d’un certain âge, du moins en ce qui concerne les spécimens captifs (dans la nature ces cétacés peuvent vivre jusqu’à 90 ans), chaque mois est précieux pour la ramener dans son océan. Cependant, il faut garder à l’esprit que l’organisation du transfert d’un si grand animal nécessite certainement beaucoup d’hommes et de moyens spécialisés, comme en témoigne également la libération des deux bélugas, Little Grey et Little White. Un autre aspect à évaluer est précisément le lieu de la libération.

Il est question de le ramener dans l’étendue d’océan dont il a été arraché le 8 août 1970, la baie de Penn Cove devant Seattle (État de Washington). Le problème est qu’il s’agit d’un animal qui a vécu presque toute sa vie enfermé dans un bac – il avait 4 ans lorsqu’il a été capturé -, donc on ne sait pas comment il pourrait se comporter à nouveau dans la nature, s’il était capable d’obtenir la nourriture. C’est précisément pour cette raison que la libération de mammifères marins détenus en captivité depuis longtemps implique la création de véritables sanctuaires, comme cela s’est produit pour les bélugas susmentionnés. On ne sait pas comment ce sera et où se trouvera exactement celui destiné à Lolita.

Net de ces éléments, sa libération est assurément une merveilleuse nouvelle, qui met fin à des décennies de souffrances atroces. L’orque a vécu de nombreuses années sans la compagnie d’un spécimen de son espèce, ou depuis que l’orque Hugo est décédée d’un anévrisme cérébral. C’était le 4 mars 1980. Depuis, il vit avec d’autres cétacés, comme un globicéphale noir, le dauphin de Risso, un dauphin commun et de nombreux dauphins à dents obliques. Son dernier compagnon, Li’i, appartient à cette espèce. Lorsque Lolita sera libérée, elle restera le dernier cétacé du Miami Seaquarium et l’espoir est que quelque chose puisse également être fait pour ce delphinidé.

Lolita, dont le nom d’origine était Tokitae, a été capturée en 1970 avec sept autres orques (Jumbo, Ramu IV, Clovis, Lil’Nooka, Chappy et Winston); ils ont tous été transférés à l’aquarium de Seattle pour être vendus à d’autres parcs aquatiques. Lolita a été choisie dans l’établissement de Floride, où elle a présenté des « spectacles » au ridicule du public jusqu’à récemment. On pense qu’elle est tombée enceinte plusieurs fois lorsqu’elle était avec Hugo, mais n’a jamais donné naissance à un veau vivant. C’est la dernière orque « résidente du sud » gardée en captivité et l’espoir est que sa libération servira également de moteur pour amener tous les autres mammifères marins détenus en captivité dans des endroits appropriés. Malheureusement, il était trop tard pour Kiska, « l’épaulard le plus solitaire du monde » – elle avait vécu sans compagnie pendant 44 ans – elle est décédée au Canada il y a quelques semaines.

