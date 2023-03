Combien d’années un être humain peut-il vivre au maximum

La durée de vie humaine a une limite, mais selon de nouvelles recherches, nous sommes encore loin de l’atteindre.

Combien d’années dure une vie humaine ? Et quel est le seuil infranchissable ? De nouvelles recherches ont tenté de répondre à ces questions, concluant que s’il existe une limite supérieure, pour le moment nous sommes encore loin de l’atteindre. Après tout, l’augmentation de l’espérance de vie est amplement documentée à travers l’histoire, de même que les estimations de la durée maximale de la vie humaine : les Juifs de la fin de l’âge du bronze considéraient 80 ans comme le maximum, tandis que 1 000 ans plus tard, les Romains estimaient qu’elle était 100 ans. Depuis, les avancées médicales et les technologies de la santé ont permis d’aller plus loin, jusqu’à l’actuel record de la personne la plus âgée de tous les temps, détenu par Jeanne Calment, une supercentenaire française décédée en 1997 à l’âge vénérable de 122 ans. Cependant, selon cette dernière étude, sa primauté pourrait ne plus tenir longtemps.

La recherche, coordonnée par des chercheurs de l’Université de Floride du Sud et de l’Université de Géorgie, a examiné les données historiques et actuelles sur la durée de vie des personnes âgées de 50 à 100 ans dans 19 pays industrialisés à travers le monde, dans le but de statistiquement vérifier si l’augmentation continue de la durée de vie enregistrée au cours du siècle dernier atteint ou non un plateau, indiquant que nous approchons peut-être d’une limite supérieure de la durée de vie.

Les résultats de l’analyse, publiés dans Plos One, montrent que les personnes nées avant 1950 pourraient battre des records de longévité dans les décennies à venir, à condition que leur santé soit garantie par la stabilité politique et économique. Au vu des tendances actuelles, il est en effet très probable que les personnes nées dans les années 30 et 40 puissent battre le record du monde. Dans ce scénario, expliquent les chercheurs, les femmes japonaises – déjà proches d’atteindre le record actuel – sont « simplement au premier rang ».

Cependant, les chercheurs ne prétendent pas que la durée de vie peut s’étendre indéfiniment : à un moment donné, nous atteindrons un âge maximum, mais on ne sait pas encore de quoi il s’agit.

« Nous constatons que les cohortes nées entre 1900 et 1950 environ connaissent des retards de mortalité sans précédent, mais sont encore trop jeunes pour battre des records de longévité », écrivent les auteurs de l’étude. Au fur et à mesure que ces cohortes atteindront des âges avancés dans les décennies à venir, les records de longévité pourraient alors augmenter de manière significative. »

« Nos résultats confirment des travaux antérieurs suggérant que s’il existe une limite supérieure à la durée de vie humaine, nous ne nous en approchons pas encore », ont-ils ajouté.

Récemment, une autre étude a affirmé que le corps humain a une durée de vie maximale de 150 ans. Cette recherche a abordé la question d’un point de vue biomédical, contrairement à cette dernière étude qui s’est uniquement penchée sur les tendances statistiques.

