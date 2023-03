Android 13 QPR3 Beta 2 est mis en ligne pour les téléphones Pixel

Google lance la deuxième version bêta d’Android 13 QPR3, qui est la dernière version QPR basée sur Android 13. La version d’aujourd’hui résout plusieurs problèmes signalés par les utilisateurs de Pixel lors de la version bêta précédente publiée il y a deux semaines. La dernière version bêta est désormais disponible pour les propriétaires de Pixel sur le programme Android Beta.

Google pousse la nouvelle version bêta avec le numéro de version T3B2.230316.003. Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à jour est déjà disponible et selon les propriétaires de Pixel, la version bêta incrémentielle pèse 76 Mo sur le Pixel 6a et 92 Mo sur le Pixel 7 Pro. La mise à jour est basée sur le correctif de sécurité mensuel de mars 2023.

Pour l’éligibilité, la nouvelle mise à jour est disponible pour Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Passant aux changements, puis le nouvelle bêta apporte améliorations apportées à la charge adaptative, résout les problèmes de scintillement du panneau de volume, les problèmes flous dans l’interface utilisateur du système, un affichage toujours allumé sur les applications et le contenu après le déverrouillage, la nuance de notification se ferme immédiatement après l’ouverture, les applications et les problèmes de transfert de données lors de la première étape, et plus.

Voici la liste complète des changements à venir avec la mise à jour Android 13 QPR3 beta 2.

Caractéristiques Améliorations pour la charge adaptative qui peut s’adapter automatiquement à vos besoins de charge à l’aide de signaux sur l’appareil.

Problèmes résolus Correction d’un problème qui faisait scintiller le panneau de volume lors du réglage du volume à l’aide des boutons de volume. Correction d’un problème qui bloquait l’interface utilisateur du système dans un état flou dans certains cas, comme le déverrouillage de l’appareil ou la fin d’un appel téléphonique. Correction d’un problème où le volet de notification se fermait immédiatement après qu’un utilisateur l’avait ouvert. Correction d’un problème où l’affichage permanent était affiché sur les applications et autres contenus après le déverrouillage de l’appareil. Correction d’un problème où un appareil ne pouvait pas copier les applications et les données sans fil lors de la première configuration.



Si votre Pixel fonctionne déjà sur une version QPR, vous le recevrez en direct. Si vous êtes sur la mise à jour stable d’Android 13, vous devez rejoindre le programme bêta d’Android pour essayer le nouveau logiciel, vous pouvez vous diriger vers le Programme bêta Android site Web et inscrivez-vous au programme bêta, une fois inscrit, vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec la dernière version d’Android 13 QPR.

Vous pouvez également télécharger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

