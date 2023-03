Agité sans téléphone portable ? 89,2 % des gens ressentent la même chose

Au cours des dernières années, il y a eu un sujet saillant sur la façon dont les téléphones mobiles créent une dépendance. Cependant, en raison de l’importance des téléphones portables, la dépendance n’est pas un sujet de discussion courant. Les téléphones portables font désormais partie intégrante de nos vies depuis l’avènement de l’Internet mobile. À l’heure actuelle, beaucoup emportent désormais leur téléphone portable avec eux comme « entourage personnel ». Bien sûr, c’est pourquoi on l’appelle un téléphone mobile. Dans une récente enquête réalisée par le China Youth Daily Social Survey Center et le Questionnaire Network, de nombreuses personnes n’ont aucun contrôle sur la façon dont elles utilisent leur téléphone. L’enquête révèle que 89,2% des personnes interrogées déclarent souvent regarder involontairement leur téléphone portable.

Ces personnes ont par ailleurs déclaré qu’elles se sentiraient mal à l’aise et trop dépendantes de leur téléphone si elles n’étaient pas là. De plus, 64,9% ont déclaré qu’ils seraient moins actifs et incapables de se concentrer. Selon le rapport, l’utilisation du téléphone portable est la plus élevée chez les personnes nées après 1990 (92,2%). 89,2% des personnes déclarent se sentir inquiètes si leur téléphone portable n’est pas avec elles, les répondants post-80 et post-90 rapportant des pourcentages plus élevés (90,7 et 90,4%). C’est vraiment élevé et peut être une source de préoccupation.

Selon Schumann, vice-président exécutif de l’Institut de recherche sur la qualité psychologique de l’Université Jiaotong de Chine orientale, les gens utilisaient initialement les téléphones portables pour apaiser les tensions et trouver du plaisir. Cependant, au fur et à mesure qu’ils jouaient avec ces téléphones, ils devenaient subtilement plus inquiets, créant un cercle vicieux.

Les effets d’une trop grande dépendance à un téléphone mobile

L’étude de Schumann suggère qu’une dépendance excessive aux appareils mobiles peut rapidement entraîner des problèmes psychologiques. Le premier de ces problèmes est généralement une distraction. Une trop grande dépendance aux téléphones intelligents rendra les gens anxieux et les empêchera de travailler, d’étudier ou de mener une vie normale.

La faible confiance en soi est le deuxième problème. L’efficacité de l’apprentissage et du travail est réduite en s’appuyant fortement sur les appareils mobiles. Votre niveau de stress augmentera et votre estime de soi diminuera régulièrement si vous ne pouvez pas bien faire une tâche.

Le troisième est des symptômes physiologiques et psychologiques spécifiques. De longues périodes de temps passées à balayer votre téléphone réduiront et occuperont votre temps, et vous serez trop lent pour vous entraîner. Cela aura un impact à la fois sur votre santé physique et émotionnelle.

