Pas d’atmosphère sur la planète TRAPPIST1 b : peut-être des rêves déçus d’un système habitable

Une équipe de recherche internationale a déterminé qu’une planète du système TRAPIST n’a probablement pas d’atmosphère, probablement en raison des éruptions de l’étoile. Ces phénomènes ont peut-être également anéanti les atmosphères d’exoplanètes dans la zone habitable du système.

Crédit : NASA/JPL–Caltech

Grâce aux observations menées avec le futuriste télescope spatial James Webb, il a été déterminé que l’une des planètes extrasolaires du système TRAPPIST-1 n’a aucune trace d’atmosphère. La découverte suggère que les autres planètes autour de l’étoile pourraient également en manquer. C’est une véritable « douche froide », considérant que le système prometteur a des caractéristiques exceptionnelles, à certains égards très similaires aux nôtres. Ce n’est pas un hasard s’il a été présenté lors d’une conférence de presse historique tenue par la NASA en février 2017.

TRAPPIST-1 se caractérise par la présence de sept planètes rocheuses, avec des conditions similaires à celles de Mars, Vénus et Terre en termes de taille, de masse et d’échauffement reçu par l’étoile, une naine rouge de classe M. Le système est situé à 39 lumière- années de la Terre et trois de ses planètes (e, f et g) orbitent dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable ou Goldilocks, c’est-à-dire celle dans laquelle il est possible de maintenir la présence d’eau liquide à la surface, si elle est présente. La température de surface estimée est en effet comprise entre 0 et 100°C.

Ces dernières années, les planètes ont été étudiées en profondeur grâce aux télescopes spatiaux Hubble et Spitzer et les scientifiques ont avancé diverses théories sur l’habitabilité potentielle et la présence d’une atmosphère, mais les instruments n’étaient pas adéquats pour une analyse approfondie. Maintenant, grâce au télescope James Webb, elle a été ciblée TRAPPIST-1 b, la plus proche des exoplanètes du système, qui reçoit quatre fois plus de rayonnement que la Terre ne reçoit du Soleil. Ce n’était pas un candidat à la vie comme le « frères » et, f et g, mais on croyait qu’il pouvait avoir une atmosphère épaisse en raison de certaines de ses caractéristiques. Pour le vérifier, une équipe de recherche internationale composée de scientifiques de la Division des sciences spatiales et d’astrobiologie du Centre de recherche Ames de la NASA, de l’Université de Californie et de l’Université de Paris a analysé la planète lors d’une éclipse dite secondaire (c’est-à-dire alors que il passait derrière l’étoile), en utilisant le filtre F1500W monté sur l’instrument MIRI de James Webb.

Grâce à cette enquête, les scientifiques coordonnés par le professeur Thomas P.Greene ont pu vérifier les émissions infrarouges de la planète, déterminant qu’il y a peu de preuves d’une répartition de la chaleur du côté diurne – constamment face à l’étoile – vers le côté nuit . « L’interprétation la plus simple est qu’il y a peu ou pas d’atmosphère planétaire qui redistribue le rayonnement de l’étoile hôte et également aucune absorption atmosphérique détectable par le dioxyde de carbone (CO2) ou d’autres espèces », ont expliqué les chercheurs dans le résumé de l’étude. . L’hypothèse est que l’atmosphère a pu être balayée par les éruptions notoires qui caractérisent les naines rouges, qui ont peut-être également affecté les autres planètes jugées plus prometteuses du point de vue de l’habitabilité. Les détails de la recherche « Thermal Emission from the Earth-sized Exoplanet TRAPPIST-1 b using JWST » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.

