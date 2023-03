Visite vidéo Apple Music Classical; comment écouter sur Mac ou iPad ; pays manquants

Une nouvelle visite vidéo Apple Music Classical fournit un aperçu rapide de l’application, mettant en évidence les puissantes fonctionnalités de recherche, les joyaux cachés de compositeurs populaires, la possibilité de parcourir par instrument, etc.

Apple a également expliqué une solution de contournement pour le fait que l’application n’est disponible que sur iOS, expliquant comment écouter vos sélections dans l’application principale Apple Music…

La vidéo (ci-dessous) s’ouvre sur la fonctionnalité principale de l’application : une puissante fonctionnalité de recherche conçue spécifiquement pour la musique classique.

Voici un aperçu d’Apple Music Classical, une nouvelle application avec le plus grand catalogue de musique classique au monde qui améliore votre expérience d’écoute comme jamais auparavant. Apple Music Classic a une recherche créée pour les nuances de la musique à la recherche d’un concerto spécifique ou même d’un chef d’orchestre ou d’un numéro d’Opus maintenant vous pouvez facilement trouver l’enregistrement exact que vous voulez.

La recherche prend également en charge les noms alternatifs et plusieurs langues. Par exemple, la Sonate pour piano n° 14 de Beethoven peut également être trouvée sous son nom informel, Sonate au clair de lune, ainsi que d’autres langues, comme Mondschein Sonata.

Apple poursuit en mettant en évidence l’onglet Écouter maintenant, qui comprend des joyaux cachés de compositeurs populaires, de nouvelles versions et la possibilité de parcourir par instrument.

La société souligne également le format haute résolution sans perte, avec un streaming disponible jusqu’à 192 kHz en 24 bits, avec des « milliers » d’enregistrements en Dolby Atmos pour Spatial Audio.

L’une des déceptions avec Apple Music Classical est qu’il n’y a pas d’application Mac, iPad ou CarPlay. Cependant, la société indique une solution de contournement pour cela.

Votre collection classique est synchronisée entre les deux applications car elles partagent la même bibliothèque musicale. Ainsi, tous les morceaux, albums et listes de lecture classiques enregistrés dans Apple Music seront également disponibles dans Apple Music Classical – et vice versa […] Les fans de musique classique qui souhaitent écouter sur leur MacBook, iPad ou dans leur voiture peuvent ouvrir Apple Music pour profiter des pistes, albums et listes de lecture qu’ils ont enregistrés dans Apple Music Classical, grâce à la bibliothèque musicale partagée.

Cela indique cependant que vous devez d’abord effectuer votre recherche dans l’application Classical, enregistrer les résultats, ce qui est plutôt maladroit.

Il y a eu des plaintes selon lesquelles le lancement n’est pas vraiment mondial, car il exclut six grands pays : la Chine, le Japon, la Corée, la Russie, Taïwan et la Turquie. Apple n’offre aucune explication à cela, bien que la Russie puisse être exclue en raison de sanctions, et les autres exclusions sont probablement liées à des problèmes de licence.

Vous pouvez regarder la visite vidéo Apple Music Classical ci-dessous.

