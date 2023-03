L’avenir de la musique est là : Apple défend l’application Apple Musical Classical

Récemment, l’application Apple Music Classical est devenue disponible en précommande sur l’App Store. Une information de suivi d’Apple révèle qu’elle lancerait officiellement cette application aujourd’hui. L’application commence à se mondialiser et cela se produira après le lancement officiel. Plus tôt ce mois-ci, nous avons eu une sorte de preuve d’Apple concernant son application de musique classique. À l’époque, la société avait révélé que l’Apple Music Classical serait lancée le 28 mars. Elle révèle également que l’application comptera pas moins de 5 millions de pistes. Il comprendra également des milliers d’albums exclusifs, plus encore.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de l’application répertoriées par Apple

Le plus grand catalogue de musique classique au monde avec plus de 5 millions de titres et d’œuvres, des nouveautés aux chefs-d’œuvre célèbres.

Des milliers d’albums exclusifs.

La possibilité de rechercher par compositeur, œuvre, chef d’orchestre ou même numéro de catalogue, et de trouver instantanément des enregistrements spécifiques.

La meilleure qualité audio (jusqu’à 192 kHz/24 bits Hi-Res Lossless) avec des milliers d’enregistrements en audio spatial immersif.

Des métadonnées complètes et précises pour vous assurer de savoir exactement quelle œuvre et quel artiste joue.

Des milliers de notes éditoriales comprenant des biographies de compositeurs, des descriptions d’œuvres clés, etc.

En ce qui concerne cette application, la société a déclaré

« Apple Music Classical est l’expérience classique ultime avec des centaines de listes de lecture organisées, des milliers d’albums exclusifs, des biographies de compositeurs perspicaces, des guides approfondis pour de nombreuses œuvres clés, des fonctionnalités de navigation intuitives et bien plus encore. »

La bonne nouvelle est que si vous avez actuellement un forfait Apple Music, il n’y a pas de frais supplémentaires. Le service était auparavant disponible via Primephonic pour 14,99 $. Le lancement est attendu depuis un certain temps. Apple a dévoilé l’accord pour la première fois en 2021. À l’époque, il avait été annoncé qu’Apple Music Classical ferait ses débuts « dans les mois à venir », ce que nous supposons techniquement correct.

Apple explique pourquoi il a lancé l’application Apple Music Classical

Aujourd’hui, Apple a publié un article d’assistance montrant la logique derrière le choix d’une application Apple Music Classical autonome pour la musique classique. Apple explique que le programme a été créé pour prendre en charge les métadonnées complexes de la musique classique. La société a déclaré

La musique classique est différente. Il a des titres plus longs et plus détaillés, plusieurs artistes pour chaque œuvre et des centaines d’enregistrements de pièces bien connues. L’application Apple Music Classical est conçue pour prendre en charge la structure de données complexe de la musique classique.

Pour le moment, la société a une nouvelle page Apple Music Classical où elle explique plus en détail pourquoi cela est nécessaire

La musique classique implique souvent plusieurs musiciens enregistrant des œuvres qui ont été enregistrées plusieurs fois auparavant et sont désignées par des noms différents. Par exemple, de la Sonate pour piano formelle n° 14 de Beethoven au surnom populaire de Sonate au clair de lune, ou en plusieurs langues, comme la Sonate de Mondschein en allemand. De telles complexités signifient que les fans de musique classique ont été mal servis par les plateformes de streaming. Jusqu’ici. Une application distincte, incluse avec un abonnement Apple Music, offre à ces amateurs de musique classique le contenu éditorial et de catalogue qui leur manquait. Seule une toute nouvelle application – avec des fonctionnalités spécialisées et une belle interface conçue pour le genre – pourrait supprimer la complexité et rendre la musique classique facilement consultable, navigable et accessible aux débutants comme aux experts.

Apple a fait beaucoup d’explications et vous vous demandez peut-être pourquoi. Cela est dû au fait que certains fans d’Apple ne sont pas satisfaits de la nouvelle application. Dans le nouveau document d’assistance, l’entreprise gère la plupart des problèmes rencontrés et souvent posés par les utilisateurs. La fusion de cette nouvelle application de musique classique avec l’application principale Apple Music est un sujet de discussion majeur. Certains utilisateurs déplorent qu’il ne soit pas beaucoup mieux qu’Apple Music, il n’y a donc pas besoin de cela. De plus, l’application a été chargée automatiquement sur certains iPhones, ce qui semble mettre certains utilisateurs en colère. Un utilisateur déplore que le chargement de cette application sur son iPad ait été dégoûtant. Il appelle Apple à lancer également une version iPad de cette application.

Apple a également publié une vidéo YouTube essayant de promouvoir l’application. Voir la vidéo ci-dessous

Avec un service Apple Music de base avec iOS 15.4 et versions ultérieures, la nouvelle application propose plus de cinq millions de morceaux de musique classique et son accès est gratuit. L’application est basée sur Primephonic, un service de streaming de musique classique acheté par Apple en 2021. Au lancement, l’application n’est prête que pour l’iPhone. Cependant, il y a des rapports selon lesquels une version Android de cette application sera bientôt disponible au public. Les utilisateurs d’Android qui aiment la musique classique devront attendre un peu.

Apple rachète Primephonic

Le service de musique numérique classique réputé, Primephonic, qui offre une qualité audio remarquable avec des fonctionnalités de recherche et de navigation, a été acheté par Apple en 2021. Cette société de services audio est optimisée pour la musique classique et fait appel à des experts pour faire des recommandations. Il contient des informations contextuelles massives et riches sur les œuvres et les fichiers audio disponibles.

Primephonic améliorera considérablement l’expérience audio de la musique classique pour les utilisateurs d’Apple Music. Il a les listes de lecture Primephonic et un contenu audio exclusif. Les fans de musique classique recevront une expérience personnalisée avec les meilleures fonctionnalités Primephonic dans les mois à venir. Cela inclut de meilleures fonctions de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire. Il y aura également des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple pour Apple Music et Beats, a déclaré

« Nous aimons et avons un profond respect pour la musique classique, et Primephonic est devenu un favori des fans pour les amateurs de musique classique », … « Ensemble, nous apportons de nouvelles fonctionnalités classiques à Apple Music, et dans un avenir proche, nous offrirons une expérience classique dédiée qui sera vraiment la meilleure au monde.

Le principal avantage de la nouvelle application sera une recherche bien meilleure et cohérente. Cela permettra de rechercher des enregistrements de certains concerts, ce qui est un défaut majeur d’Apple Music. S’il est déjà mardi dans votre fuseau horaire, vous pouvez télécharger immédiatement la nouvelle application de musique classique. Sinon, vous pouvez le pré-commander et recevoir un e-mail lorsqu’il sera disponible. Alors, que pensez-vous de la nouvelle application ? Aimerez-vous l’essayer ou pensez-vous qu’il ne devrait pas être dans les rayons ? Cela fonctionne-t-il parfaitement pour tous vos appareils Apple (iPhone, iPad et autres) ? Faites-nous part de vos idées dans la section des commentaires ci-dessous

