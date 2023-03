Quelles sont les conséquences d’un accident pétrolier

Les déversements de pétrole et d’autres produits pétroliers sont parmi les principales menaces pour les écosystèmes marins et côtiers. Voici les conséquences de ces accidents.

Une marée noire majeure s’est produite au port de Poole, dans le sud-est de l’Angleterre, le dimanche 26 mars, lorsqu’un pipeline du champ de Wytch Farm – le plus grand champ terrestre du Royaume-Uni – a déversé environ 200 barils de ce qu’on appelle une réserve ». Il s’agit d’un matériau composé à 85 % d’eau et à 15 % d’huile, comme le précise Perenco, la société qui gère l’infrastructure concernée. Pour le moment, les causes de l’accident ne sont pas connues, comme l’indiquent les Poole Harbour Commissioners (PHC), l’organisme qui gère le port naturel, mais heureusement les principaux dangers seraient déjà revenus. La fuite a été colmatée, des barrières ont été déployées pour empêcher la « fuite » du patch – en tout cas en train de se disperser – et une partie du fluide a déjà été récupérée. Bref, on ne s’attend pas à une grave catastrophe environnementale, malgré l’état d’urgence décrété par les autorités. La zone du port de Poole est également considérée comme un véritable trésor de biodiversité, une zone humide où vivent une multitude d’oiseaux, notamment des échassiers et des échassiers. Les dommages potentiels restent donc à vérifier. Mais quel est l’impact des marées noires, des hydrocarbures, des huiles et autres produits liés à de tels incidents ?

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une agence fédérale américaine chargée d’étudier et de surveiller les conditions météorologiques, atmosphériques et océaniques, l’explique en détail dans un document. Le premier détail pour déterminer l’impact d’un tel accident, qui peut survenir par négligence, erreur humaine, panne d’équipement et catastrophe naturelle, est bien sûr l’étendue de l’accident et le lieu touché. Si d’énormes quantités de pétrole sont rejetées dans une zone riche en biodiversité, bien sûr, les dommages environnementaux sont extrêmes, tandis que si une soi-disant « zone morte » est touchée, les effets sont sans aucun doute mineurs. Ce qui est certain, c’est que les principales victimes sont les animaux marins et côtiers qui entrent en contact avec la nappe de matière, capables de provoquer de multiples effets sur la santé et même la mort. Les conséquences peuvent affecter des individus isolés, des populations entières et l’ensemble de l’écosystème concerné.

Conséquences des déversements sur les animaux marins. Crédit : Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine

Comme l’explique la NOAA, la plupart des huiles flottent à la fois dans l’eau salée et l’eau douce et se dispersent en une nappe brillante à la surface, de plus en plus fine (bien que certains produits pétroliers puissent couler et impliquer la faune des fonds marins). Parmi les principales victimes figurent les oiseaux marins, les tortues marines et les mammifères marins tels que les baleines, les dauphins et les loutres, mais évidemment les poissons, les crustacés, les mollusques et tous les autres organismes qui peuplent la mer peuvent également être touchés. Le plumage des oiseaux peut s’imprégner d’huile et empêcher le vol, condamnant les animaux à la mort par noyade et famine. Ces substances sont également capables de supprimer le pouvoir hydrofuge du plumage et le pouvoir isolant du pelage des mammifères, qui peuvent mourir d’hypothermie car ils ne sont plus protégés du milieu extérieur. L’huile peut également être inhalée, mangée ou absorbée par la peau, directement à partir de l’eau ou des proies qui sont entrées en contact avec elle. Cela peut entraîner une intoxication potentiellement mortelle. Un danger est également représenté par les dispersants libérés par les équipes de secours pour réduire l’étendue des déversements.

Comme l’explique l’Université de Floride, la faune marine et côtière exposée à ces produits peut connaître des effets immédiats sur la santé mais aussi des changements importants à long terme, tant d’un point de vue physiologique que comportemental (éthologie). En fait, l’huile peut déclencher une altération du système immunitaire, des dommages à la croissance et à la fertilité, des maladies du foie, des reins et de nombreuses autres conditions. L’ingestion de pétrole ou de dispersants peut causer des problèmes gastro-intestinaux, des difficultés digestives, des ulcères et des saignements ; une tortue marine, par exemple, peut se nourrir d’organismes végétaux recouverts d’une couche d’huile, tandis qu’un prédateur comme un oiseau marin (puffins, cormorans, fous de Bassan, pélicans, etc.) peut ingérer de grandes quantités d’huile lors de la chasse. Dans le cas des baleines, les huiles peuvent bloquer la capacité de filtration des fanons et les empêcher de se nourrir, les condamnant à une mort lente et atroce.

L’absorption de ces substances peut affecter le système reproducteur et altérer le développement des embryons, réduisant les taux d’éclosion et augmentant ceux des malformations congénitales. L’inhalation affecte toutes les espèces qui vivent dans la mer mais doivent remonter à la surface pour respirer, comme les cétacés ou les tortues marines, qui, exposées à ces substances volatiles, peuvent développer une inflammation du système respiratoire, un emphysème, une pneumonie et d’autres maladies mortelles potentiellement graves. . Les déversements d’hydrocarbures et d’autres composés peuvent chasser la faune marine d’une zone d’alimentation et de reproduction et la pousser à se déplacer ailleurs ; il peut entraîner une énorme dépense d’énergie – avec des effets importants sur la santé physique et reproductive – pour partir à la recherche de nourriture et modifier radicalement les cycles naturels des écosystèmes. Les larves et les embryons sont beaucoup plus sensibles aux huiles que les adultes. Naturellement, plus la zone touchée est grande, plus les conséquences sur les espèces et les écosystèmes concernés sont graves.

Les conséquences du pétrole. Crédit : Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine

Par exemple, si le pétrole est lourd et coule, les particules polluantes peuvent également atteindre les organismes marins benthiques – ceux qui vivent sur les fonds marins comme les mollusques bivalves, les éponges, les crustacés, etc. – provoquant une altération de toute la chaîne alimentaire. Cela peut également avoir des effets sur la santé humaine, étant donné que des produits potentiellement contaminés peuvent se retrouver sur nos tables. Comme le souligne l’article « Oil in the ocean IV: inputs, fates and effects » publié par les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, les réseaux trophiques des bactéries peuvent être altérés pendant des années après la marée noire, avec des conséquences en cascade sur les écosystèmes. L’économie peut également être durement touchée, par exemple avec des stocks de poissons entiers abandonnés en raison du risque potentiel de contamination. Les effets vont des individus à des écosystèmes entiers. Conséquences possibles également sur le tourisme, le trafic maritime et d’autres activités. L’espoir est que le déversement au port de Poole n’ait pas atteint les zones les plus sensibles de la précieuse zone humide et que les pires risques se soient effectivement atténués.

