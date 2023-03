Une femme a perdu ses AirPods dans un avion, les a suivis et a eu une mauvaise surprise

Grâce à la fonction Find Me, Alisabeth Hayden a pu retrouver ses AirPods. Pour les récupérer, cependant, il a dû impliquer un détective et plusieurs employés de la compagnie aérienne.

Alisabeth Hayden vit dans l’État de Washington sur la côte est des États-Unis. Début mars, elle se rendit à Tokyo. Elle devait rendre visite à son mari, un militaire en poste au Japon. Lors du vol de retour aux États-Unis, elle s’est rendu compte qu’elle avait laissé sa veste sur les sièges de l’avion. La femme venait de s’arrêter à San Francisco. À l’intérieur se trouvaient ses AirPods Pro, les écouteurs fabriqués par Apple. Pour l’instant c’est le début d’une histoire banale, mais ce qui s’est passé ensuite est une histoire de traque, d’enquêtes privées et de vols avec des responsabilités encore floues.

La femme a tout raconté à CNN : « J’ai réalisé que j’avais oublié ma veste dans l’avion avant même de descendre. Malheureusement selon la loi je ne pouvais pas revenir en arrière, j’ai été obligé de descendre et d’attendre. L’hôtesse de l’air m’a assuré qu’il m’apporterait la veste ». La veste arrive effectivement, mais plus légère : « Au vol suivant, il y avait un enfant qui criait. J’ai pensé « Au moins j’ai mes AirPods ». Quand j’ai pris la veste, j’ai réalisé que les poches avaient été ouvertes et que les AirPods avaient disparu. »

Comment Alisabeth Hayden a-t-elle trouvé ses AirPods

C’est là que les enquêtes ont commencé. La femme se trouvait alors dans un autre avion, à destination de Seattle. Mais grâce au WiFi en vol, il a commencé à suivre les écouteurs. Comme le démontre une série de captures d’écran partagées par Hayden, ses AirPods n’étaient pas tombés dans une fissure entre les sièges de l’avion qui l’avait emmenée à San Francisco mais étaient en mouvement. Tous suivis par la fonction Find Me.

Après être passés par plusieurs terminaux, les AirPod ont commencé à se diriger vers un quartier résidentiel de la Bay Area, également à San Francisco. Ici, ils sont restés immobiles pendant trois jours. De là, Hayden est passé au niveau suivant de l’enquête. Il a envoyé des e-mails à tous les dirigeants de l’aéroport, signalé le vol présumé à la police de San Francisco et marqué les AirPod comme « perdus » sur son smartphone.

De cette façon, toute personne qui tenterait de les utiliser n’entendrait qu’un message lui demandant de tout rendre à son propriétaire. À ce stade, un détective de la police de San Mateo a fait correspondre l’adresse signalée par les AirPod avec celle d’un fournisseur qui travaillait au terminal de l’aéroport. L’homme a été interrogé et a rendu les écouteurs.

La découverte des AirPods (cassés)

Après 12 jours de poursuites et d’enquêtes, Alisabeth a pu récupérer ses AirPods. À ce stade, cependant, un nouveau problème surgit. Les AirPods étaient cassés : « J’avais l’impression qu’ils avaient été piétinés. » Après que CNN se soit déplacé pour poser des questions sur l’histoire, l’entreprise qui emploie l’homme a offert une compensation : 271,91 $ pour acheter les AirPods et un bon de 5 000 miles pour voler.

