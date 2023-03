Samsung Galaxy Tab Active4 Pro et Galaxy Tab Active3 reçoivent la mise à jour One UI 5.1

One UI 5.1 est actuellement la dernière mise à jour One UI pour les téléphones Samsung Galaxy. La mise à jour est déjà disponible sur la plupart des téléphones phares et de milieu de gamme. Et est également en cours de déploiement pour les téléphones d’entrée de gamme et plus anciens. Galaxy Tab Active4 Pro et Galaxy Active3 sont les deux derniers téléphones Galaxy à bénéficier de la mise à jour One UI 5.1.

La mise à jour Galaxy Tab Active4 Pro One UI 5.1 est déployée aux États-Unis, à Singapour, au Japon et dans d’autres régions. Le numéro de build de la dernière mise à jour est T630XXU1BWB4/T636NKOU1BWB4. Le modèle Wi-Fi One UI 5.1 pour Galaxy Tab Active3 est disponible aux États-Unis sous le numéro de build T570XXU4EWC2.

L’une des meilleures choses à propos de Samsung est que sa mise à jour est transparente pour tous les appareils, y compris différents facteurs de forme tels que les tablettes et pliables. La mise à jour One UI 5.1 pour les deux tablettes s’accompagne de plusieurs modifications et fonctionnalités.

Avec la mise à jour One UI 5.1, les mises à niveau du niveau de correctif de sécurité Galaxy Tab Active 3 vers mars 2023 et les mises à niveau Galaxy Tab Active4 Pro vers le correctif de février 2023.

Le journal des modifications de la mise à jour comprend une galerie améliorée dans laquelle la recherche est désormais avancée, un multitâche amélioré, plus d’actions dans les routines, une nouvelle animation sur les widgets météo, le navigateur Internet Samsung continuera la navigation sur les appareils connectés et de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez vérifier en vous rendant sur la rubrique ici.

Si vous êtes un utilisateur de Galaxy Tab Active4 Pro ou Galaxy Tab Active 3, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA sur votre appareil. Parfois, la notification n’apparaît pas à temps, alors assurez-vous de vérifier les mises à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Et une fois la mise à jour disponible, vous pouvez l’installer.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

