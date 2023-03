La population mondiale tombera à 6-7 milliards de personnes d’ici 2100 : pic dans 20 à 30 ans

Selon une nouvelle étude, la population mondiale atteindra 8,5 milliards d’ici 2050, mais chutera ensuite à 6 ou 7 milliards d’ici la fin du siècle. Voici pour quelles raisons.

Selon une nouvelle analyse, la population mondiale atteindra son apogée vers 2040 ou 2050, quand on atteindra environ 8,5 milliards d’individus. Une fois ce pic atteint, le nombre de personnes commencera à décliner jusqu’en 2100, atteignant 7 ou 6 milliards, selon la manière dont les gouvernements agiront dans les années à venir. En fait, tout est lié aux investissements que les nations alloueront au développement économique, à la santé et à l’éducation, paramètres intimement liés à la démographie locale et mondiale. Rappelons que le 15 novembre dernier, l’Organisation des Nations Unies (ONU) annonçait que la population mondiale venait d’atteindre 8 milliards, soit une augmentation de 1 milliard en seulement 12 ans. L’ONU estime que 9 milliards de personnes devraient être atteintes en 2037, mais la nouvelle étude souligne que nous ne devrions pas atteindre ce chiffre avant qu’il ne commence à baisser de manière significative.

Une équipe de recherche d’Earth4All, une organisation internationale qui rassemble des scientifiques, des penseurs, des économistes et des experts de nombreux secteurs. L’enquête, développée pour la Global Challenges Foundation (GCS), a été menée à l’aide d’un nouveau modèle de dynamique de système développé par les scientifiques Jorgen Randers, Ulrich Goluke, David Collste et Sarah Mashhadi. Les scientifiques ont développé deux scénarios différents, qu’ils ont appelés « Too Little Too Late » et « Giant Leap ». Dans le premier, le monde continue d’avancer par inertie, avec une croissance et des progrès conformes à ce qui s’est produit au cours des 50 dernières années. Cela conduirait plusieurs pays en développement à se débarrasser de l’extrême pauvreté en quelques décennies. Dans ce cas, nous atteindrons 8,6 milliards de personnes dans les années 1950 et tomberons à 7 milliards de personnes en 2100.

Dans le second scénario, lié à une véritable relance des investissements pour lutter contre la pauvreté, le pic maximum de la population serait atteint vers 2040 (8,5 milliards de personnes), pour ensuite chuter à 6 milliards d’ici la fin du siècle. Ces investissements devraient se concentrer principalement sur l’éducation et la santé, « ainsi que des changements politiques spectaculaires en matière de sécurité alimentaire et énergétique, d’inégalité et d’équité entre les sexes », a expliqué Earth4all dans un communiqué de presse. Dans le scénario du saut de géant, l’extrême pauvreté « est éliminée en une génération (d’ici 2060) avec un impact majeur sur les tendances démographiques mondiales ». Mais pourquoi l’amélioration de l’éducation, des soins de santé, des inégalités et d’autres facteurs devrait-elle nous faire chuter d’environ 2,5 milliards de personnes en un demi-siècle plutôt que d’augmenter encore ?

La raison, comme l’expliquent les auteurs de l’étude, réside dans le fait que les taux de fécondité sont intimement liés au développement économique des pays à faible revenu. En termes simples, plus la richesse augmente, moins il naît d’enfants, comme le démontrent amplement les données des pays développés et industrialisés comme de France. « Les taux de fécondité diminuent à mesure que les filles accèdent à l’éducation et que les femmes deviennent financièrement indépendantes et ont accès à de meilleurs soins de santé », a déclaré le professeur Espen Stoknes, directeur du Center for Sustainability in Life Sciences de la Norwegian Business School et chef du projet Earth4All. Comme l’a révélé l’enquête, la population augmente de manière significative dans certains pays d’Afrique subsaharienne – comme l’Angola et le Nigeria – et d’Asie, comme l’Afghanistan ; si ces pays devaient mettre en place des politiques importantes de développement économique, améliorant tous les facteurs ci-dessus, « alors nous pouvons nous attendre à ce que la population atteigne son pic le plus tôt possible », a souligné le professeur Beniamino Callegari, expert en modélisation Earth4All. Mais comme indiqué, toutes les analyses ne concordent pas. Selon une étude de l’Université de Washington, par exemple, nous atteindrions un pic en 2064 (9,7 milliards d’habitants), puis tomberions à 8,8 milliards à la fin du siècle.

En arrière-plan de ces analyses, il y a aussi l’impact des activités humaines sur le changement climatique. On pourrait imaginer qu’à mesure que l’humanité grandit en nombre, les conséquences de l’humanité sur la planète s’aggravent encore, cependant, comme le montre la nouvelle étude, ce n’est pas la taille de la population mondiale qui est le principal catalyseur du réchauffement climatique. Le problème provient des 10 % d’êtres humains qui vivent dans la partie la plus riche de la planète, responsable de la grande majorité des émissions de gaz altérant le climat tels que le CO2 (dioxyde de carbone) et le méthane. Les experts d’Earth4All soulignent l’importance d’une redistribution équitable des ressources, qui permettrait à l’ensemble de la population mondiale d’accéder à des conditions de vie décentes (au-delà du seuil minimum indiqué par l’ONU) en termes d’alimentation, de santé, d’énergie et de logement. Mais les pays riches devraient cesser de surexploiter les ressources de la planète, adopter une approche durable et être vraiment disposés à poursuivre la soi-disant justice climatique. Les détails de la nouvelle recherche « People and Planet, 21st Century Sustainable Population Scenarios and Possible Living Standards Within Planetary Boundaries » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant.

