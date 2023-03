Welcome back Resident Evil 4, donc la version finale du jeu a réussi à nous convaincre

S’attendre à une révolution comme l’original Resident Evil 4 était impossible et prétentieux. Sans aucun doute, cependant, ce remake est une horreur de survie d’une qualité énorme.

Quiconque joue à des jeux vidéo depuis vingt ans connaît la valeur d’un titre comme Resident Evil 4. Non seulement dans la série d’horreur créée par Shinji Mikami, mais dans toute la scène du jeu vidéo. Evolution du zombie, caméra attachée au dos du personnage, centralité du volet action, en tout cas bien fondu avec les phases de puzzle typiques de la série, et bien plus encore : un ensemble d’éléments qui ont conduit à la naissance du jeu vidéo moderne .

Pour cette raison, la nouvelle du remake ne pouvait qu’être accueillie avec enthousiasme, surtout compte tenu du chemin courageux (et réussi) entrepris par Capcom avec les précédents remakes de Resident Evil 2 et 3. Comme mentionné à plusieurs endroits, ce ne sont pas de simples transpositions graphiques, mais de nouvelles formules qui innovent et en même temps laissent intactes les sensations qui ont fait des chapitres de Resident Evil des jalons dans le secteur. Le mérite revient aux décors et aux créatures inquiétantes qui les habitent : de la villa Spencer des zombies romériens, en passant par la ville de Racoon de Nemesis, jusqu’à l’Espagne des Ganados.

L’intrigue du remake de Resident Evil 4

L’agent Leon S. Kennedy, encore traumatisé par les événements de Resident Evil 2, a été envoyé dans un village reculé d’Espagne pour retrouver la fille du président des États-Unis, Ashley Graham. Arrivé à destination, ce que Léon se retrouve devant est horrible : des carcasses d’animaux, d’étranges amulettes, des traînées de sang et une population hostile pour des raisons mystérieuses. Armés de fourches et de haches, les Ganados ne tolèrent pas le forastero et le chassent frénétiquement, fermant toute issue de secours.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE | Les Ganados quand ils attaquent

Resident Evil 4 Remake est tout au sujet du sentiment d’oppression, tout comme le titre original de 2005. Les munitions sont rares, tout comme la guérison, alors que de plus en plus d’ennemis se rassemblent devant nous. Et peu importe si nous montons les escaliers ou enjambons une fenêtre : les Ganados ne cèdent pas et continuent de nous suivre au son de vers monstrueux. Ce n’est pas facile non plus de les faire sortir. Malgré l’arsenal disponible (qui peut être amélioré au cours du jeu), il faut utiliser différentes munitions pour les voir s’épuiser au sol.

Heureusement, il y a le couteau. Dans le remake, l’arme devient indispensable pour effectuer des éliminations silencieuses par derrière, pour parer une attaque et d’autres actions d’une importance vitale, qui rationalisent et rendent l’expérience encore plus dynamique. Mais attention à l’entretien : plus une arme est utilisée, plus elle se détériore, jusqu’à devenir inutilisable. Un vrai cauchemar, surtout si cela se produit lorsque vous êtes entouré à l’intérieur d’une cabane. L’essence de survie de Resident Evil 4 Remake prend forme dans ce concert d’éléments anxieux, et c’est magnifique.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE | Une séquence exploratoire

Tout cela est soutenu par un secteur technique ultrafin. La conception sonore offre un corollaire d’effets sonores véritablement immersifs auxquels s’ajoute un doublage italien excellent et inédit. Quant au rendu graphique, le RE Engine donne un nouvel éclairage aux personnages et aux scénarios. Certes, une lumière lugubre, presque sépia, mais incroyablement fascinante. Et ainsi les cheveux dorés de Léon, ainsi que les aperçus et les paysages désolés, deviennent des détails sur lesquels l’œil aspire à s’attarder. Un effet qui s’observe également sur consoles, et en mode performance, une option qui tend à privilégier la fluidité du jeu à la résolution.

Où Resident Evil 4 Remake est disponible

Au-delà de la modernisation du secteur technique et mécanique (entre autres, Leon peut désormais aussi tirer et se déplacer en même temps), Resident Evil 4 Remake ajoute de nouvelles parties de jeu, prolongeant la longévité du titre de plusieurs heures par rapport au jeu original .pour donner un effet de surprise même aux fans de la première heure. Soyons clairs: s’attendre à une révolution comme l’original Resident Evil 4 était impossible et prétentieux, mais il ne fait aucun doute que le remake est une horreur de survie d’une qualité énorme, démontrant une fois de plus la capacité de Capcom à savoir réinventer une icône et à la rendre encore plus irrésistible. Resident Evil 4 Remake est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

