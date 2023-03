Qu’est-ce que le détroit de Messine, comment il s’est formé et pourquoi il est complexe de construire un pont dessus

Dernières nouvelles sur le pont du détroit de Messine

Le détroit de Messine est situé dans l’une des zones sismiques les plus actives de toute la région méditerranéenne, de plus il présente des caractéristiques particulières qui rendent la construction d’un pont particulièrement complexe.

Le détroit de Messine vu de l’espace. Crédit : NASA

Dernières nouvelles sur le pont du détroit de Messine

Le détroit de Messine est le bras de mer qui sépare la Sicile de la Calabre, reliant la mer Tyrrhénienne à la mer Ionienne. À l’avenir, il sera peut-être traversé par le pont controversé, dont les travaux devraient débuter en 2024. On parle d’un détroit et non d’un canal puisque la composition physico-chimique des deux masses d’eau est différente. Il a une forme vaguement en entonnoir (avec la partie étroite en haut) et mesure environ 33 kilomètres de long, tandis que la largeur minimale est d’un peu plus de 3,1 kilomètres, le maximum de 16 kilomètres. La traverser en ferry prend environ 20 minutes pour le tronçon entre Rada San Francesco (Messine) et Villa San Giovanni (Reggio Calabria), mais pour les autres, cela peut prendre jusqu’à 45 minutes.

Cette étendue de mer est traversée par de forts courants (capables de générer des tourbillons particulièrement violents) et est souvent sillonnée par des vents très rapides, caractéristiques que vous associez à la profondeur – minimum de 60/100 mètres à la hauteur de la dite selle – et avec la sismicité marquée de la région rendent la construction du célèbre « Ponte sul Strait » extrêmement complexe d’un point de vue technique, avec plusieurs défis techniques à surmonter. Le pont suspendu à haubans à travée unique, basé sur le projet récemment relancé en 2011, une fois achevé, devrait mesurer 3,3 kilomètres de long (plus 300 mètres supplémentaires pour les parties terrestres); cela en ferait le plus grand pont de ce type. L’un des problèmes potentiels de construction résiderait justement dans la mise en place du béton des immenses fondations devant supporter les pylônes.

Comment s’est formé le détroit de Messine

La Calabre et la Sicile étaient autrefois unies, mais en raison des processus tectoniques intenses de la région, liés à la présence de trois plaques qui convergent dans cette région de la Méditerranée, elles se sont séparées. Ceci, au cours de 125 000 ans, a donné lieu à la formation d’un véritable canyon sous-marin. Ce n’est pas un hasard si le Centre National de Recherche (CNR) a défini le détroit de Messine comme un carrefour de failles actives, le désignant comme « l’une des zones les plus sismiques actives de toute la région méditerranéenne ».

Ce sont précisément les tremblements de terre très violents qui ont favorisé l’éloignement entre les deux régions du Sud. Souvenez-vous du tremblement de terre du 28 décembre 1908, séisme catastrophique de magnitude 7,1 lié à la faille Messine-Taormine (suivi d’un tsunami) qui détruisit une grande partie des villes de Messine et Reggio Calabria, faisant plus de 60 000 morts. Il s’agit de la pire catastrophe naturelle en termes de victimes pour de France et l’une des plus dévastatrices jamais enregistrées en Europe. De par cette sismicité marquée, la construction d’un gigantesque pont à travée unique représente un défi particulièrement important, bien que réalisable (plusieurs ponts ont pu résister à des séismes de magnitude 7,0 et plus).

Qu’y a-t-il en dessous ? Les aspects morphologiques et géologiques

Sous le détroit de Messine se dresse une gigantesque dépression d’origine tectonique, au cœur de laquelle se dresse une montagne sous-marine particulière qui se distingue par la « selle » déjà mentionnée, le point le moins profond du bras de mer. De ce pic se déroulent les deux versants, l’un vers la mer Tyrrhénienne et l’autre vers la mer Ionienne. La première a une morphologie beaucoup plus légère, avec un fond marin qui descend en pente douce jusqu’à 2 000 mètres de profondeur devant l’île de Stromboli ; le côté ionien donne lieu à une pente extrêmement raide, qui s’enfonce à des centaines de mètres déjà à quelques kilomètres de Gazirri et de Punta Pezzo, les deux centres habités surplombant la « sella ».

La bathymétrie est également assez variable dans la partie centrale, où alternent des zones qui atteignent même au-delà de 1 200 mètres de profondeur, avec la présence de vallées sous-marines suggestives aux pentes abruptes comme celle de Scilla. Le fond de la dépression est également recouvert d’immenses dépôts de sable, qui s’accumulent sous l’effet des courants croisés provenant des deux bassins communs. Un fond marin de ce type, avec une profondeur considérable même à proximité de la selle, peut représenter un problème important en raison de la nécessité de construire des fondations de dimensions exceptionnelles. L’impact sur le milieu sous-marin et l’équilibre écologique du riche écosystème du détroit serait dévastateur. Le jeu des courants alimente le phénomène « d’upwelling » qui favorise une biodiversité florissante, transportant nutriments et plancton du bas vers le haut.

Crédit : wikipédia

Un bras de mer dangereux à cause des courants

Les courants du détroit de Messine sont considérés comme particulièrement insidieux, en raison de leur capacité à générer de grands tourbillons d’une vitesse supérieure à 9 kilomètres à l’heure, comme l’explique le professeur Vittorio Villasmunta. Dans les temps anciens, ces forts courants de marée – en particulier celui de Charybde – aspiraient les bateaux tuant les équipages. Les gigantesques monstres marins de la mythologie Scylla et Charybde auraient été inspirés précisément à cause de cette caractéristique sournoise du bras de mer. Les courants du détroit de Messine sont assez particuliers et parmi les premiers à les étudier en profondeur, il y avait une équipe de scientifiques de l’Institut de géophysique de Trieste, qui a effectué des analyses à bord d’un navire militaire au début des années 1920.

L’aspect le plus significatif réside dans le fait qu’entre le Tyrrhénien et l’Ionien, il existe une différence de hauteur (jusqu’à trente centimètres) due à l’écart entre les phases de marée haute et basse des deux mers. Cela fait que l’eau de l’un s’écoule dans l’autre et vice versa. Les eaux du Tyrrhénien sont moins denses et plus légères, tandis que celles de l’Ionien sont plus lourdes. Leur interaction donne lieu à divers phénomènes verticaux et horizontaux tels que les vortex, les tourbillons et les vagues réelles susmentionnés, processus capables de faire remonter à la surface les créatures marines vivant dans les profondeurs. La construction d’un immense ouvrage d’art comme le pont de Messine risque d’entraver ces phénomènes et de créer d’importants déséquilibres écologiques.

Il ne faut pas non plus sous-estimer les vents très forts qui soufflent souvent sur le détroit, à tel point que les oscillations qui surviendraient pour un pont de ce type pourraient entraîner sa fermeture temporaire. Les ingénieurs devront trouver un équilibre parfait entre la rigidité en torsion et la déformabilité de la structure sans enfreindre les limites fixées par la loi (rendues encore plus strictes par le fait que les trains à grande vitesse doivent également passer sur le pont).

Un carrefour risqué de failles actives

Sous le détroit de Messine se trouve une grande dépression, la « Vallée de Messine », un véritable canyon techniquement connu sous le nom de Graben. C’est une bande de croûte terrestre « ouverte » en raison des processus géologiques sur place, liés aux failles qui convergent ici et qui ont contribué à séparer la Sicile et la Calabre pendant des dizaines de milliers d’années. L’union des deux régions italiennes est également démontrée par les caractéristiques des monts Aspromonte et Peloritani du nord-est de la Sicile, qui sont similaires d’un point de vue lithologique et géologique. En pratique, ils faisaient partie de la même chaîne, mais étaient séparés par les tremblements de terre susmentionnés.

Une étude récente du CNR publiée dans Scientific Reports soulignait que la zone du détroit est affectée « par un système complexe de failles où différents régimes tectoniques coexistent sur de courtes distances : extensionnel, décrochant et compressif ». Ce détail est à la base des tremblements de terre très violents qui se sont produits ici dans les temps historiques. Outre celui catastrophique de 1908, on retient aussi la séquence sismique entre le 5 février et le 28 mars 1783 (qui fit plus de 30 000 morts) et le tremblement de terre du 16 novembre 1894. En gros, une immense catastrophe tous les 100 ans.

La forte sismicité représente un problème considérable pour la construction d’une infrastructure gigantesque comme le pont de Messine, mais des ponts comme celui du projet de 2011 (très longue et à travée unique) ont des propriétés antisismiques intrinsèques précisément en raison de leur flexibilité remarquable. . Les grands tremblements de terre qui ont frappé les ponts suspendus, comme Akashi Kaikyo au Japon et le Golden State aux États-Unis, par exemple, n’ont pas subi de dommages importants précisément en raison de leur capacité à osciller.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :