Comment Coldplay a travaillé avec les fans pour rendre l’application de tournée mondiale « Music of the Spheres » plus accessible

Alors qu’il poursuit sa tournée mondiale Music of the Spheres à succès massif à travers l’Amérique du Sud, l’Europe et les États-Unis, Coldplay a mis à jour son application de tournée complémentaire avec des améliorations majeures en matière d’accessibilité. Le groupe, avec ses partenaires de SAP, a travaillé en étroite collaboration avec une fan mexicaine qui a partagé ses expériences d’utilisation de l’application en tant que personne aveugle.

La tournée mondiale Music of the Spheres de Coldplay : inclusive et durable

L’application Music of the Spheres World Tour de Coldplay offre aux fans une gamme de contenus exclusifs, y compris des images et des vidéos d’émissions, des flux en direct exclusifs et bien plus encore. L’application aide également les fans à faire des « choix éclairés sur la façon dont vous vous rendez au spectacle » dans le cadre des efforts de Coldplay pour faire de la tournée mondiale Music of the Spheres leur « tournée la plus durable et la plus respectueuse de l’environnement à ce jour ».

Pour cette dernière mise à jour de l’application, SAP a expliqué qu’elle avait travaillé avec Coldplay pour « rendre l’application accessible aux utilisateurs handicapés qui s’appuient sur des technologies d’assistance comme les lecteurs d’écran ou les loupes ». Au début de ce travail, une fan anonyme de Coldplay du Mexique a tendu la main pour partager ses défis en tant que personne aveugle utilisant l’application.

Je suis aveugle de naissance et j’ai besoin de lecteurs d’écran pour être productif et me divertir au quotidien. En tant que grand fan de Coldplay, j’ai essayé d’utiliser l’application de visite et j’ai rapidement remarqué que l’application était difficile à utiliser pour une personne aveugle ou malvoyante. Je suis très déterminé à plaider pour que les personnes aveugles aient l’égalité des chances et profitent du contenu interactif. C’est pourquoi j’ai contacté SAP pour obtenir de l’aide dans les domaines de la conception sonore, des tests et de la fourniture d’idées pour le développement de logiciels afin de rendre l’application plus utilisable pour les fans aveugles.

Ce fan de Coldplay, ainsi que Nicole Windmann, vice-présidente de l’accessibilité et de la conception inclusive chez SAP, et trois employés de SAP également aveugles, ont décidé « d’optimiser les fonctionnalités d’accessibilité pour l’application Music Of The Spheres World Tour ».

L’équipe a étiqueté des éléments tels que des boutons d’écran et des images décrites, pour permettre aux lecteurs d’écran de lire la fonctionnalité et de fournir des conseils utiles. De plus, des gestes tels que le balayage ou le double tapotement sont souvent utilisés par les personnes aveugles pour naviguer dans une application sans avoir à regarder l’écran. Pour utiliser cette fonctionnalité, l’équipe a restructuré le code de l’application Coldplay, offrant une navigation plus adaptée aux utilisateurs aveugles.

Au fur et à mesure que ce travail se poursuivait, SAP et Coldplay ont travaillé avec le fan pour tester la convivialité de l’application pour les utilisateurs aveugles et fournir des commentaires supplémentaires. « Mes commentaires ont aidé les développeurs à comprendre le point de vue de la cécité. Dans un monde où les capacités des personnes handicapées sont souvent sous-estimées ou assumées sans connaître la personne au préalable, je suis inspiré chaque jour à travailler pour un monde plus inclusif », déclare le fan.

Dans les notes de publication de la nouvelle version de l’application Music of the Spheres World Tour, Coldplay et SAP soulignent les améliorations :

L’application a été rendue accessible pour permettre la navigation avec des gestes tactiles.

La sortie vocale (VoiceOver) a été améliorée pour les sections Tour, Planet, Travel et Universe

L' »histoire des sphères » peut être vécue à l’aide de VoiceOver

Dans sa propre déclaration, Coldplay déclare :

« Nos fans du monde entier sont notre plus grande source d’inspiration. Grâce à leurs commentaires, ils nous ont permis de rendre l’application Music Of The Spheres World Tour aussi utile et accessible que possible. Nous sommes fiers de la collaboration avec notre partenaire SAP, qui a créé une application percutante qui peut désormais également être utilisée par les fans aveugles ou malvoyants.

Une version plus accessible de l’application Music of the Spheres n’est qu’une des nombreuses choses que Coldplay a faites pour rendre ses émissions aussi accessibles et inclusives que possible.

Lors de ses concerts, Coldplay propose également des SUBPAC (gilets portables délivrant des basses) et des interprètes en langue des signes pour les fans sourds et malentendants. Le groupe installe également des stations silencieuses avec des sacs sensoriels pour les personnes autistes et propose des visites tactiles avant le spectacle pour les fans aveugles ou malvoyants.

La nouvelle version de l’application Music of the Spheres World Tour est maintenant disponible pour les appareils iPhone et Android. La tournée de Coldplay se poursuit cette année à travers l’Amérique du Sud, l’Europe et les États-Unis.

