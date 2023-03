Une mise à jour UI 5.1 déployée pour Galaxy A14 5G et Galaxy M13 5G

Samsung travaille en permanence sur la mise à jour One UI 5.1 ainsi que sur des mises à jour de sécurité mensuelles pour ses appareils. La plupart des téléphones Galaxy ont déjà reçu la mise à jour One UI 5.1. Deux autres téléphones Galaxy reçoivent désormais One UI 5.1. Il s’agit du Galaxy A14 5G et du Galaxy M13 5G.

One UI 5.1 est une mise à jour majeure par rapport à One UI 5. Ce n’est pas aussi grand que One UI 5, mais il inclut des modifications et des fonctionnalités utiles qui rendent One UI 5 parfait. La mise à jour a été publiée en février 2023 avec la série Galaxy S23. Et plus tard, il a été déployé pour de nombreux autres téléphones Galaxy.

La mise à jour Samsung Galaxy A14 5G One UI 5.1 est en cours de déploiement en Asie. Et il est livré avec le numéro de build A146BXXU1BWC3. La taille de la mise à jour sera d’environ 2 Go. Le Galaxy M13 5G reçoit la mise à jour One UI 5.1 en Inde avec le numéro de build M136BXXU2CWB3. Et il devrait être bientôt disponible dans d’autres régions.

Avec la mise à jour, les deux téléphones bénéficient d’une amélioration du niveau de correctif de sécurité Android. Le Galaxy A14 5G a maintenant le niveau de patch de mars 2023 et le Galaxy M13 5G a le niveau de patch de février 2023. Et cela augmentera avec plus de mises à jour.

Parlant maintenant de nouvelles fonctionnalités, il apporte la plupart des fonctionnalités One UI 5.1 disponibles sur d’autres appareils Galaxy. Il comprend des fonctions de recherche améliorées dans la Galerie, des widgets de batterie, de nouveaux modes et routines, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications One UI 5.1 sur cette page.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A14 5G ou du Galaxy M13 5G et que la mise à jour est en cours de déploiement dans votre région, vous recevrez également bientôt la mise à jour sur votre appareil. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Ici, il affichera la dernière mise à jour une fois disponible.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

