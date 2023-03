Un homme sauve et élève une grue sauvage sur ses terres : confisquée par les forestiers (et à juste titre)

Des gardes forestiers se sont présentés chez un homme pour confisquer une grue qu’il avait sauvée de sa ferme l’année précédente. L’oiseau, après avoir été guéri, malgré sa liberté, n’est jamais parti.

Une grue à chenilles. Crédit : pixabay

Des gardes forestiers de l’Uttar Pradesh, un État indien, ont confisqué un beau grand tétras (Antigone antigone) à l’homme qui l’avait sauvé, dont l’histoire est devenue virale début mars grâce à une vidéo diffusée par la BBC. M. Mohammad Arif, un agriculteur, avait trouvé le gros oiseau blessé dans un champ de sa ferme l’année dernière. L’oiseau avait une grave fracture à la jambe droite et saignait abondamment. Il a donc décidé de le ramener chez lui, où il a commencé à le traiter avec des remèdes naturels. Au bout de 6 semaines, la grue, nourrie et soignée, s’est remise sur pied. Elle croyait qu’une fois guérie, elle s’envolerait et reviendrait vers ses semblables, mais au lieu de cela, elle a décidé de rester, nouant une amitié très solide avec M. Arif.

Une grue à chenilles. Crédit : wikipédia

Dans la vidéo virale, on voit la belle grue prendre de la nourriture et de l’eau directement des mains de l’homme, qui la laisse même manger dans son assiette. De plus, l’oiseau l’accompagne en vol sur plusieurs kilomètres alors qu’il se déplace sur son scooter. La grue n’a jamais été emprisonnée et a toujours pu quitter la ferme. Parfois, en effet, il s’en va et revient au coucher du soleil. Mais maintenant, cette sorte d' »idylle » a pris fin brutalement, avec l’intervention de responsables gouvernementaux qui ont frappé à la porte et confisqué l’animal. Cette histoire, racontée par la BBC, s’est également retrouvée au centre d’une confrontation amère entre le gouvernement et les politiciens de l’opposition, qui ont des idées différentes sur ce que font les fonctionnaires. Mais aussi cruelle que cela puisse paraître, la confiscation de la grue était juste, pour de multiples raisons.

Crédit : wikipédia

Tout d’abord, exactement comme cela se passe en France, dans l’Uttar Pradesh, il est interdit de garder des animaux sauvages. Les grues à safran, entre autres, font l’objet d’une protection particulière – l’espèce est définie comme « l’oiseau national » – et il est strictement interdit de les nourrir. Après l’avoir retrouvée blessée, M. Arif aurait tout simplement dû contacter un centre de réhabilitation de la faune et ne pas la soigner à domicile avec des remèdes naturels. Le callus déformé sur la jambe fracturée, comme en témoigne la vidéo, montre clairement que l’animal n’a pas reçu de traitement spécialisé, bien qu’heureusement il ait été remis sur pied. De plus, manger dans la même assiette qu’un oiseau – qui est de toute façon libre et en contact avec d’autres oiseaux – est un comportement totalement imprudent et dangereux, compte tenu des risques liés à la grippe aviaire.

Après la confiscation, la grue a été transférée au sanctuaire de Samaspur. L’homme a suivi le véhicule des fonctionnaires jusqu’à sa destination, mais a été chassé une fois sur place. Dans une interview à la BBC il s’est plaint car l’animal aurait été enfermé, sinon il lui serait revenu. « Je ne connais pas les lois sur la faune. Je suis un fermier. Mais si je l’avais mis en cage, ligoté et ne l’avais laissé aller nulle part, alors j’aurais pu comprendre la décision du département des forêts de l’emmener », a déclaré M. Arif. « Mais vous avez vu qu’il volait et allait et venait à sa guise. Avez-vous déjà vu que je restreignais ses mouvements ? » a ajouté l’homme, soulignant qu’il voulait que l’oiseau soit libéré, le faisant décider librement où il veut rester.

Malgré les plaintes de l’homme, humainement compréhensibles en raison du fort lien émotionnel établi avec la grue, comme l’a déclaré le Dr Samir Kumar Sinha, directeur du Sarus Crane Conservation Project du Wildlife Trust of India (WTI), il était juste de transférer le animal dans un sanctuaire. « La conservation et la compassion sont deux choses différentes. Vous pouvez sauver un oiseau en voie de disparition, mais vous devez le remettre par la loi », a déclaré à juste titre le responsable.

Crédit : wikipédia

Le Dr Kumar Sinha a déclaré que des histoires comme celle-ci pourraient pousser les gens à garder les animaux sauvages à l’intérieur, les privant de leur nature et de leur dignité. De plus, il peut y avoir des risques pour la sécurité publique qui ne doivent pas être sous-estimés. Pour toutes ces raisons, la confiscation de la grue était, aussi méchante que cela puisse paraître. L’espoir est qu’elle n’a pas été enfermée – comme les autorités le nient – et qu’elle est vraiment libre de se déplacer dans la réserve avec ses camarades. Rappelons que la grue sardine, le plus grand oiseau du monde capable de voler (elle peut atteindre près de 2 mètres de hauteur), est une espèce classée vulnérable (code VU) dans la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation des Nature (UICN). Leur habitat naturel en Asie du Sud-Est et les populations ont en effet considérablement diminué.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :