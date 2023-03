Huawei FreeBuds Pro 2+ : vous ne trouverez pas de bourgeons TWS aussi innovants que celui-ci

Il est indéniable que le marché actuel de la True Wireless Stereo (TWS) est assez fade. Oui, le niveau de concurrence augmente, mais presque aucune marque n’innove. Eh bien, c’est exactement là qu’intervient le Huawei FreeBuds Pro 2+. Ce sont les premiers bourgeons TWS au monde qui peuvent mesurer votre fréquence cardiaque et votre température corporelle.

En d’autres termes, Huawei intègre deux produits en un : un bracelet de surveillance de la santé et une paire d’écouteurs. Cependant, ce n’est pas la première fois que Huawei combine deux produits différents en un seul. Tout récemment, Huawei a sorti les Watch Buds, combinant une smartwatch et des bourgeons TWS. Et avec FreeBuds Pro 2+, Huawei va fort avec la même approche innovante.

Huawei FreeBuds Pro 2+ apporte des fonctionnalités de surveillance de la fréquence cardiaque et de la température

Huawei a intégré des capteurs de fréquence cardiaque à double mode dans les FreeBuds Pro 2+ pour que les écouteurs acquièrent cette capacité. Le capteur prend en charge la surveillance continue avec lumière infrarouge et lumière verte. Les deux permettent aux bourgeons d’offrir une capacité de surveillance précise de la fréquence cardiaque.

Le FreeBuds Pro 2+ est également livré avec la première architecture multi-capteurs 3D de l’industrie. Il dispose d’un algorithme de mesure de température intelligent et peut mesurer la température 3D avec une grande précision globale.

Avec les capteurs de fréquence cardiaque et de température, le FreeBuds Pro 2+ vous permettra d’obtenir des données de santé en temps réel. Les bourgeons TWS peuvent même offrir des notifications de fréquence cardiaque anormales, ce qui sera sûrement utile si vous ne portez pas de smartwatch ou de bracelets de fitness sur vos mains.

Qualité sonore supérieure

Huawei ne s’est pas contenté de mettre l’accent sur l’innovation des bourgeons. Au lieu de cela, l’équipe a mis l’accent sur le département audio du FreeBuds Pro 2+. Et pour que les têtes ne manquent pas de vous étonner par leurs performances sonores, Huawei s’est associé à Devialet.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Néanmoins, à l’intérieur du FreeBuds Pro 2+, vous trouverez des unités sonores doubles. Chaque bourgeon a une unité de pilote dynamique à quatre aimants et un tweeter à micro-panneau. La taille de l’unité dynamique est de 11 mm, ce qui est assez grand pour un bourgeon TWS. Pour être exact, par rapport aux bourgeons de dernière génération, la force motrice du Pro 2+ est 30 % plus élevée.

Vous n’aurez aucune plainte concernant les performances des basses non plus. L’unité sonore peut descendre jusqu’à 14 Hz, vous offrant des basses profondes et puissantes.

En plus de cela, le Huawei FreeBuds Pro 2+ ne lésine pas sur la prise en charge des codecs. Les écouteurs prennent en charge les codecs LDAC et L2HC. Avec la puissance du double décodage audio haute définition, Hi-Res et HWA, les écouteurs peuvent vous offrir l’expérience d’écoute musicale la plus immersive.

Le FreeBuds Pro 2+ prend également en charge la transmission audio haute définition à double écosystème. Cela indique qu’il fonctionnera sur Android et Harmony OS, avec une vitesse de transmission pouvant atteindre 990 kbps.

Annulation active du bruit et modes audio

En ce qui concerne l’ANC, le Huawei FreeBuds Pro 2+ utilise un réseau stéréo à trois micros. Ce réseau peut atteindre une profondeur de réduction du bruit allant jusqu’à 47 dB. Il y a aussi la réduction dynamique intelligente du bruit 2.0. Il peut basculer dynamiquement entre les modes d’équilibre, de profondeur et d’annulation du bruit léger.

En dehors de cela, trois modes audio sont disponibles pour les bourgeons : théâtre sonore, salle de concert et salle de cinéma. Avec chacun d’eux, votre expérience d’écoute musicale sera différente. Le FreeBuds Pro 2+ dispose également d’un capteur d’altitude à six axes, qui peut suivre dynamiquement les mouvements de votre tête. Cela améliore les performances sonores à 360 degrés.

Dans l’ensemble, le Huawei FreeBuds Pro 2+ a beaucoup à offrir. Cependant, vous n’aurez pas besoin de dépenser trop pour obtenir cette paire innovante d’écouteurs TWS. Les bourgeons sont sur le point d’être mis en vente le 7 avril en Chine. Il fera ses débuts avec un prix de 1499 yuans, soit environ 219 $ !