La chasse à Rice Tusk a commencé, l’éléphant qui a tué au moins 10 personnes (mais ce n’est pas sa faute)

Dimanche 26 mars, une équipe composée de plusieurs dizaines de personnes tentera de capturer l’éléphant indien « Zanna di Riso », auteur de raids incessants et d’attaques meurtrières au Kerala. Mais le pachyderme n’est pas en cause.

Un éléphant indien

Ce week-end, une équipe de plusieurs dizaines de vétérinaires, gardes forestiers et autres experts tentera de capturer un éléphant indien (Elephas maximus) jugé exceptionnellement problématique. En effet, les autorités ont attribué la mort d’au moins dix personnes à ce spécimen – tué après avoir été piétiné – et la destruction d’une soixantaine de commerces et de résidences privées, comme le rapporte le journal britannique Guardian. On l’a surnommé Arikompan, littéralement « défense de riz », car c’est l’un des aliments qu’il préfère et qui le pousse à piller les magasins et les maisons, déchaînant la terreur parmi les habitants du Kerala, un État du sud de l’Inde surplombant l’océan Indien.

Zanna di Riso a 30 ans et, selon les autorités locales, a largement dépassé la « ligne rouge » de tolérance, en raison des rafles incessantes parmi les étals vendant du sucre, du riz, du blé et d’autres céréales destinées à la population des zones de Santhanpara et Chinnakanal panchayat. Parmi ses principales cibles figurent les offices qui distribuent gratuitement de la nourriture aux populations les plus pauvres, qui n’ont même pas les moyens d’acheter de la nourriture. Au cours de la seule année écoulée, il a attaqué huit fois un système de distribution publique (PDS) dans la région et a attaqué un camion transportant du grain, le détruisant. Malheureusement, comme précisé, dans certains cas, l’éléphant ne s’est pas limité à dévorer les vivres, mais pendant la frénésie alimentaire, il a également tué plusieurs victimes malheureuses sur son chemin. Pour toutes ces raisons, il a été décidé qu’il ne pourra plus vivre librement à l’endroit où il est né.

Dimanche, comme indiqué, une équipe d’experts tentera de le capturer dans une zone humide du quartier d’Idukki, où le pachyderme revient tous les deux jours pour s’abreuver et se reposer paisiblement dans l’eau. Comme l’a expliqué au Guardian le chef d’expédition Arun Radhakrishnan Sobhana, ils essaieront de lui tendre un « piège » dans une zone plate, où un tireur d’élite le frappera avec une fléchette tranquillisante. L’effet du médicament sur la bête de 3 300 kilogrammes devrait être évident en 45 minutes. Les hommes essaieront alors de le charger sur un camion avec l’aide de quatre autres éléphants de trait, les kumki, qui sont régulièrement utilisés pour capturer d’autres éléphants « à problèmes ». Toute l’opération est considérée comme risquée car celui qui interviendra n’utilisera pas de protections particulières et l’éléphant est notoirement « furieux », donc, comme l’explique Sobhana, le seul moyen de se sauver en cas de problème est de fuir.

Comme le rapporte IndianExpress, la Haute Cour du Kerala a décidé que l’éléphant ne devait pas être emmené en captivité, mais qu’il serait équipé d’un collier radio pour surveiller ses déplacements et transféré dans une zone reculée d’une forêt, loin de toute activité humaine. La proposition initiale était d’emmener l’éléphant dans un centre de formation spécifique à Kodanad et de le transformer en kumki – d’autres éléphants à problèmes ont subi ce sort – cependant, grâce aussi à l’intervention de certaines associations de défense des animaux, il a été décidé d’éviter ce sort. pour Zanna di Riso, fondamentalement innocente. En effet, la déforestation et l’urbanisation réduisent de plus en plus les habitats naturels des animaux sauvages, qui se retrouvent inévitablement de plus en plus au contact des humains.

Les éléphants sont des animaux extrêmement intelligents, et s’ils découvrent une source de nourriture nutritive et « facile » – comme les documents ci-dessus – ils feront évidemment de grands efforts pour l’atteindre. La même chose se produit d’ailleurs également avec les sangliers en France. Rien d’étonnant aux razzias incessantes dans les ruelles étroites des villages construits au cœur des habitats de ces animaux, notamment par les spécimens les plus entreprenants. L’espoir est qu’une fois Zanna di Riso transférée, elle reviendra se nourrir uniquement à partir de sources naturelles sans causer plus de dommages à la population.

