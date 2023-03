Confession surprenante de Bard : le rival ChatGPT de Google fait l’éloge de Microsoft Edge

Bard est la nouvelle intelligence artificielle de Google qui vise à concurrencer ChatGPT, le chatbot OpenAI qui a révolutionné la façon de converser avec une machine. Bard est basé sur le modèle de langage LaMDA, qui vous permet de comprendre et de répondre à des questions en langage naturel sur n’importe quel sujet, en utilisant les informations du Web comme source.

Mais Bard n’est pas seulement capable de donner des réponses informatives et actualisées, il peut aussi être un outil de créativité et de curiosité. Par exemple, vous pouvez expliquer des concepts scientifiques à un enfant, générer des textes originaux ou même créer des poèmes dans un certain style.

Bard : « Si je devais choisir, j’opterais pour Microsoft Edge »

Une des curiosités Ce qui a attiré l’attention de nombreux utilisateurs, c’est que Bard semble préférer Microsoft Edge à Google Chrome en tant que navigateur Web. Certains ont interprété cela comme une démonstration d’honnêteté et d’indépendance vis-à-vis de l’intelligence artificielle, tandis que d’autres y voient un problème ou une blague.

La vérité est que Bard n’a pas sa propre opinion sur les navigateurs Web, mais se base plutôt sur les données et les opinions qu’il trouve sur Internet. Selon certaines études et comparaisons, Microsoft Edge présente certains avantages par rapport à Google Chrome en termes de vitesse, de sécurité et de consommation de ressources.

Bard reflète simplement ce que vous lisez sur le Web et n’a pas pour but d’approuver ou de critiquer un produit ou un service. Son objectif est d’apporter des réponses utiles et pertinentes aux questions des utilisateurs, quel que soit le sujet ou le niveau de difficulté. Bard est une intelligence artificielle qui apprend et s’améliore constamment, ses réponses peuvent donc varier dans le temps et en fonction des sources disponibles.



