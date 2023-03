Comment résoudre le problème de clignotement de la lumière rouge du téléviseur Samsung

Avez-vous déjà remarqué une petite lumière rouge sur votre téléviseur Samsung ? Oui, celui qui se trouve dans la partie inférieure du panneau avant. Maintenant, si le voyant rouge reste allumé, cela indique que le téléviseur est en mode veille. Cependant, si vous remarquez que le voyant rouge clignote, quelque chose ne va pas. Quel pourrait être le problème? Eh bien, vous devez tester diverses méthodes de dépannage pour voir quel est le problème réel.

Maintenant, cette lumière rouge clignotante pourrait signifier beaucoup de choses. Il est donc préférable de comprendre quelles sont les autres raisons pour lesquelles ce voyant rouge clignote. Le problème pourrait être un simple problème mineur à quelque chose qui pourrait même devenir compliqué. Alors, lisez la suite pour savoir pourquoi le voyant rouge de votre téléviseur Samsung clignote.

Problème de clignotement du voyant rouge du téléviseur Samsung – Corrections

Maintenant, il y a tellement de modèles de téléviseurs Samsung sur le marché. Vous avez les téléviseurs intelligents, les téléviseurs HD de base et le type normal de téléviseurs Samsung de la vieille école. Tous ces téléviseurs ont un point commun. Ils ont tous une lumière rouge sur le devant. Maintenant, si le voyant clignote, voici quelques méthodes de dépannage que vous devez suivre.

Il peut y avoir n’importe quel type de problème, cela peut avoir quelque chose à voir avec votre logiciel, ou il se peut que votre matériel ait des problèmes. Parfois, il se peut également qu’un composant interne ait été endommagé ou s’affaiblit. Le dernier scénario peut être que l’alimentation de votre téléviseur est défectueuse et doit être remplacée.

Redémarrez simplement le téléviseur

Cela semble être une idée idiote, mais il a été prouvé que cela fonctionnait, et si le téléviseur a un problème logiciel, cette méthode aidera simplement à résoudre ce problème – à condition qu’il s’agisse d’un problème temporaire. Au lieu de simplement éteindre le téléviseur et de le rallumer, il serait idéal de débrancher le téléviseur de sa source d’alimentation.

Une fois que vous avez débranché le téléviseur de sa source d’alimentation, laissez-le tranquille pendant une minute ou deux. Ensuite, rebranchez le téléviseur et surveillez le voyant rouge. C’est normal, votre téléviseur a été réparé et il n’y a rien à craindre.

Cependant, si le voyant clignote, vous pouvez essayer les étapes suivantes.

Débranchez les périphériques d’entrée HDMI

De nombreux téléviseurs, en particulier ceux de Samsung, ont un problème étrange lorsqu’il s’agit de connecter n’importe quel périphérique d’entrée HDMI au téléviseur. Cela peut se produire lorsque vous avez connecté votre PC, une console de jeu, un lecteur numérique ou même votre clé de diffusion ou votre boîtier de diffusion. Voici ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème.

Tout d’abord, débranchez l’appareil du port HDMI. Connectez l’appareil à l’autre port HDMI de votre téléviseur Samsung si vous disposez de plusieurs ports HDMI. Modifiez la source d’entrée sur votre téléviseur. Allumez l’appareil connecté et redémarrez votre téléviseur. Cela devrait résoudre le problème. Alternativement, vous pouvez également essayer d’utiliser un autre câble HDMI pour connecter les deux appareils et voir si le problème persiste. Si le problème a été résolu, tant mieux. Sinon, essayez la méthode de dépannage suivante.

Changer les piles de votre télécommande TV Samsung

Nous avons tous l’habitude de donner à la télécommande un bon vieux coup à l’arrière lorsqu’elle ne fonctionne pas correctement. Il s’avère que si le voyant rouge de votre téléviseur clignote, vous voudrez remplacer les piles de la télécommande de votre téléviseur. Le voyant rouge clignotant peut également agir comme un indicateur que votre télécommande a besoin de nouvelles piles. Alors oui, procurez-vous de nouvelles piles et regardez le voyant rouge clignotant de votre téléviseur Samsung cesser de clignoter comme s’il y avait un problème.

Désactiver Anynet+

Désormais, la plupart des téléviseurs Samsung (tous les téléviseurs sortis après 2008) auront une option Anynet+. Alors, qu’est-ce que cela fait? Eh bien, cette fonction vous permet d’utiliser la télécommande de votre téléviseur Samsung pour contrôler d’autres appareils connectés au port HDMI du téléviseur. Lorsque de tels appareils sont connectés et pris en charge par Anynet+ (appareils compatibles CEC), vous pouvez contrôler jusqu’à 12 types d’appareils différents. Il est donc possible qu’Anynet+ soit la cause du voyant rouge clignotant indiquant que quelque chose ne va pas avec l’un des appareils.

Voici les étapes que vous pouvez suivre pour désactiver Anynet+ sur différents modèles de téléviseurs Samsung.

Téléviseurs intelligents Samsung de 2017 à 2022

Ouvrez la page Paramètres sur votre téléviseur Samsung.

Sélectionnez Général suivi de Gestionnaire de périphériques externes.

Mettez Anynet+ en surbrillance et désactivez-le.

Téléviseurs Samsung série K 2016

Accédez à Paramètres et choisissez Système.

Sous Système, sélectionnez Paramètres experts et choisissez Anynet+.

Désactivez la fonction Anynet+.

Téléviseurs Samsung séries J 2015 et H 2014

Sélectionnez l’option Menu en appuyant sur le bouton Menu de la télécommande.

Choisissez Système et mettez en surbrillance l’option Anynet+.

Assurez-vous de désactiver Anynet+.

Vérifier les mises à jour du système

C’est une solution très étrange, mais cela pourrait être une raison pour laquelle la lumière peut clignoter. Il est toujours préférable de garder votre téléviseur à jour avec la dernière version disponible. Si vous avez un téléviseur Samsung capable de rechercher et de télécharger des mises à jour, vous pouvez suivre notre guide étape par étape facile à suivre pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel de votre téléviseur Samsung.

Le téléviseur est-il endommagé ?

Si votre téléviseur Samsung est tombé ou si quelque chose lui a été lancé, il est possible que certains composants internes aient été endommagés. Des composants tels que le panneau d’affichage, la carte principale ou même les condensateurs peuvent s’être desserrés ou avoir mal tourné. Lorsque de tels accidents avec le téléviseur se produisent, vous pouvez vous attendre à ce que le voyant rouge clignote, vous indiquant que quelque chose ne va pas avec le téléviseur.

Dans ce cas, si quelque chose ne va vraiment pas, il est conseillé d’appeler le centre de service Samsung le plus proche et de le faire vérifier. Si votre téléviseur est sous garantie, vous pouvez également le faire réparer ou le remplacer gratuitement. Cependant, les dommages physiques ne seront pas pris en compte dans le cadre du programme de garantie de votre téléviseur Samsung.

Alimentation électrique mourante

Les blocs d’alimentation sont des composants importants de tout gros appareil électronique. Il en va de même pour la télé. Si l’alimentation est faible, il refusera d’allumer complètement le téléviseur Samsung. C’est là que vous aurez des problèmes avec la lecture audio, et en plus des problèmes avec le téléviseur affichant tout type de vidéo. Si vous avez un téléviseur Samsun sous garantie, vous pouvez faire remplacer l’alimentation. Il peut y avoir certains termes et conditions pour quelques pièces, lisez la documentation fournie avec votre téléviseur Samsung spécifique.

Cependant, si la garantie de votre téléviseur Samsung a déjà expiré, vous pouvez également remplacer le bloc d’alimentation vous-même. Cependant, ne le faites que si vous savez ce que vous faites uniquement si vous obtenez le bloc d’alimentation de remplacement. Sinon, laissez-le aux personnes qui peuvent le réparer.

Effectuer une réinitialisation d’usine

Il s’agit d’une solution idéale uniquement si votre téléviseur ne présente aucun des problèmes matériels dont nous avons parlé dans les deux méthodes de dépannage précédentes. Encore une fois, effectuer une réinitialisation d’usine peut fonctionner comme par magie. Cela pourrait résoudre le problème pour de bon, ou il se pourrait que le problème persiste. Suivez donc notre guide dédié qui vous montre les étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine de votre téléviseur Samsung.

Conclusion

Ceci conclut le guide qui vous montre différentes méthodes de dépannage que vous pouvez suivre au cas où le voyant rouge de votre téléviseur Samsung continue de clignoter. Maintenant, si pour une raison quelconque votre téléviseur Samsung ne peut pas être réparé à l’aide de ces méthodes de dépannage, appelez le technicien Samsung pour voir quel est le problème et s’il peut être réparé. En gardant à l’esprit le coût des réparations, vous pouvez décider si vous souhaitez vous procurer un nouveau téléviseur ou simplement planifier de simplement réparer votre téléviseur.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

