Une polygamie extrême peut entraîner une mort prématurée des éléphants de mer mâles du sud

Ceci est mis en évidence par de nouvelles recherches menées sur plus de 14 000 pinnipèdes sur l’île Macquarie, une île subantarctique dans le sud-ouest de l’océan Pacifique.

Deux éléphants de mer du Sud mâles lors d’un combat sur l’île Macquarie. Crédit : Wikipédia/Hullwarren.

Les éléphants de mer du Sud (Mirounga leonina) sont des mammifères marins caractérisés par un dimorphisme sexuel important : les mâles adultes sont beaucoup plus gros et plus lourds que les femelles adultes (ils peuvent même mesurer 6 mètres et demi, avec un poids pouvant dépasser 4 tonnes) et sont aussi extrêmement polygame. Dès la fin de l’hiver austral, les mâles atteignent les côtes sablonneuses de certaines îles subantarctiques, où ils commencent à se battre pour délimiter leurs territoires, dans lesquels ils pourront avoir des harems de femelles reproductrices. Cependant, leur polygamie peut entraîner une mort précoce, comme l’a découvert une équipe de recherche de l’Université de Tasmanie qui a étudié plus de 14 000 éléphants de mer du sud sur l’île Macquarie, une île du sud-ouest de l’océan Pacifique. Les chercheurs ont découvert que le taux de survie de l’espèce – qui chez les jeunes spécimens est à peu près le même pour les deux sexes – chez les mâles diminue considérablement après l’âge de huit ans, lorsqu’environ 50% des spécimens meurent, restant presque inchangé (environ 80%) chez les femelles.

Selon Sophia Volzke, doctorante à l’Université de Tasmanie et auteure principale de la recherche publiée dans la revue Royal Society Open Science, les mâles plus gros et plus gros ont un avantage reproductif. « Ils ne peuvent obtenir de la nourriture que de l’océan – a expliqué Volzke au Guardian – . Lorsqu’ils débarquent pour se reproduire, ils rivalisent avec d’autres mâles pour les femelles. Et ils ont besoin de réserves de graisse stockées pour se battre et pouvoir survivre sur terre pendant des semaines ou des mois sans rien manger.

L’extrême polygamie les amène à défendre vigoureusement leurs harems des autres mâles, à la fois par intimidation acoustique et en déchaînant de violents coups de tête et en se mordant les uns les autres. Cela indique que seul un petit pourcentage des mâles les plus grands et les plus dominants – connus sous le nom de beachmasters – contrôlent les harems de femelles, qui peuvent compter jusqu’à 100 femelles reproductrices. « Une fois qu’ils sont devenus si nombreux, les maîtres de plage peuvent autoriser un homme plus jeune à les aider », a ajouté Volzke. Cela dépend de la taille du harem et de la géographie de la plage : si la plage est très longue, il est plus probable que vous ayez un groupe de petits harems ».

Seulement environ 4% des mâles deviennent maîtres de plage, indique l’expert qui, avec ses collègues, estime que les pressions concurrentielles sur les mâles sexuellement matures poussent les spécimens à prendre du poids le plus rapidement possible. Cela les amènerait à chasser dans des eaux où ils pourraient être exposés à un plus grand risque de prédation. « Les mâles adultes concentrent leur effort de recherche de nourriture dans les eaux peu profondes – poursuit Volzke -. Ces lieux hautement productifs sont fréquentés par d’autres prédateurs marins, comme les orques… et les requins dormeurs.

Bien que les éléphants de mer mâles soient sexuellement matures à l’âge de 6 ans, ils ne deviennent suffisamment compétitifs pour la reproduction qu’entre 9 et 12 ans, ce qui explique le déclin de la survie après 8 ans. Les éléphants de mer du sud passent la majeure partie de l’année en mer et atteignent l’île Macquarie en août pour tenter d’établir leur domination sur les zones côtières. Les femelles arrivent en septembre et se regroupent en groupes que les mâles tentent ensuite de protéger. «Nous pouvons voir un homme qui n’est pas un bon maître de plage débarquer en août et essayer de défier un autre maître de plage. S’il perd un combat, il reprendra simplement la mer – a déclaré Volzke -. Les maîtres de plage ont un caquetage très fort qui décourage les autres hommes, ce qui indique que certains peuvent même ne pas débarquer à ce moment-là. »

