Le rival ChatGPT de Google, « Bard », est désormais en accès anticipé

Vue d’ensemble : l’IA est un sujet d’intérêt au sein de l’industrie technologique depuis plusieurs années, mais la population en général n’a pas eu son premier vrai goût de la technologie jusqu’à ce que des modèles d’apprentissage en profondeur (deep learning) comme DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney soient lancés avec le capacité à générer des images étonnamment réalistes à partir de saisies de texte. Cependant, les gens ont vraiment saisi le pouvoir de l’IA en novembre dernier lorsque OpenAI a lancé ChatGPT au public. Alors que Google est en retard sur le jeu de l’IA, beaucoup pensent que Bard pourrait être le seul véritable concurrent de ChatGPT dans un avenir proche.

Google a ouvert l’accès public à son chatbot IA conversationnel, Bard. Cette décision intervient un mois et demi après que la société a dévoilé le service et l’a déployé auprès d’une poignée de bêta-testeurs. Avec le déploiement plus large de cette semaine, les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni pourront désormais rejoindre une liste d’attente pour vérifier ses fonctionnalités et évaluer ses capacités.

Google a déclaré que Bard peut non seulement être utilisé pour augmenter la productivité, mais devrait également aider les utilisateurs avec de nouvelles idées sur une grande variété de sujets, alimentant ainsi leur créativité.

Contrairement à ChatGPT, Bard ne peut pas écrire ou déboguer du code, bien que Google affirme qu’il obtiendrait bientôt cette capacité. La société a également déclaré qu’elle prévoyait d’ajouter d’autres fonctionnalités à Bard dans un proche avenir, notamment le prise en charge de plusieurs langues et d’expériences multimodales.

Selon la société, « Vous pourriez demander à Bard de vous donner des conseils pour atteindre votre objectif de lire plus de livres cette année, d’expliquer la physique quantique en termes simples ou de stimuler votre créativité en décrivant un article de blog. »

Google a également averti que Bard est un projet expérimental qui pourrait « afficher des informations inexactes ou offensantes qui ne représentent pas les vues de Google ». La clause de non-responsabilité est similaire à celles proposées par OpenAI pour ChatGPT, qui a déraillé à plusieurs reprises depuis sa sortie publique l’année dernière.

Bard est largement considéré comme la réponse de Google au ChatGPT d’OpenAI qui a pris d’assaut le monde. Il est alimenté par la plate-forme LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) existante de la société et devrait être intégré à la recherche Google pour offrir aux utilisateurs une alternative au nouveau Bing infusé par ChatGPT.

Selon Google, Bard est conçu comme une expérience complémentaire à la recherche Google et permettrait aux utilisateurs de trouver des réponses sur le Web plutôt que d’offrir une réponse faisant autorité, contrairement à ChatGPT. Une fois qu’une question est posée, Bard affichera trois réponses différentes, et les utilisateurs pourront rechercher chaque réponse sur Google pour plus d’informations.

Google a également déclaré que ses recherches sur l’IA étaient guidées par l’éthique et des principes axés sur la sécurité publique. Selon le blog de l’entreprise, « Nous utilisons les commentaires et l’évaluation humains pour améliorer nos systèmes, et nous avons également intégré des garde-corps, comme le plafonnement du nombre d’échanges dans un dialogue, pour essayer de garder les interactions utiles et sur le sujet. «

