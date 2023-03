iPhone : Comment partager vos photos HEIC au format JPG

L’iPhone enregistre par défaut les photos et les vidéos aux formats HEIC et HEVC. Ces formats économisent beaucoup d’espace de stockage par rapport à JPG et MP4 – comme nous pouvons le confirmer par expérience avec l’iPhone 14 Pro. L’inconvénient : tous les appareils et applications ne peuvent pas en faire quelque chose. Dans cet article, je vais vous montrer comment enregistrer des photos et des films au format HEIC et HEVC sur votre iPhone tout en partageant des fichiers JPG et MP4.

Une question d’attitude et de format

Dans les paramètres de votre iPhone, vous devez visiter deux endroits.

Appareil photo > Paramètres > Formats

Ici, vous avez le choix entre deux réglages : High Efficiency ou Maximum Compatibility. Si vous choisissez Compatibilité maximale, vous n’avez même pas besoin de regarder le paragraphe ci-dessous sur les paramètres des photos. Ensuite, votre iPhone enregistre des photos et des vidéos dans les formats courants JPG et MP4. Mais si vous sélectionnez Haute efficacité, le paragraphe suivant est important pour vous, car les photos seront alors enregistrées au format HEIC et les vidéos au format HEVC.

Paramètres > Photos

Paramètres sur l’iPhone

Ici, vous faites défiler tout le chemin vers le bas. Dans la section Transférer vers Mac ou PC, vous pouvez appuyer sur Conserver l’original. Ensuite, votre iPhone transfère les photos au format HEIC et les vidéos au format HEVC. Cela indique que vous économisez de l’espace sur votre iPhone et sur votre ordinateur. Vous devrez convertir les fichiers manuellement si vous souhaitez les partager avec quelqu’un qui ne peut pas les lire. Cependant, si vous appuyez sur Automatique, les fichiers seront convertis en JPG ou MOV dès qu’ils seront transférés. Ils sont alors un peu plus gros, mais vous vous épargnez la conversion.

Exporter des photos sur Mac

Si vous enregistrez vos photos au format HEIC sur votre iPhone et votre Mac, vous pouvez toujours les partager facilement depuis l’application Photos. Appuyez sur le raccourci clavier ⌘-⇧-E , la fenêtre d’exportation de vos photos taguées s’ouvrira. Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter un JPG, TIFF ou PNG. Vous pouvez également déterminer la taille et d’autres paramètres, selon le format que vous choisissez.

Exporter HEIC vers JPEG

Exporter HEIC vers PNG

Exporter HEIC vers TIFF

Cela fonctionne aussi avec les vidéos. Ici, les fichiers HEVC sont exportés sous forme de fichiers MOV, vous pouvez choisir entre 480p, 720p, 1080p et 4K.

Tous les avantages, aucun inconvénient

Vous voyez donc que vous pouvez enregistrer vos photos et vidéos sous forme de fichiers HEIC et HEVC peu encombrants. Si vous souhaitez les transmettre, vous pouvez simplement les convertir automatiquement en photos en définissant le paramètre approprié. Ou vous pouvez utiliser la fonction d’exportation dans Photos, puis définir très précisément le format et la qualité.

Êtes-vous l’équipe HEIC ou l’équipe JPG ?

Quel format utilisez-vous sur votre iPhone ? Êtes-vous l’équipe HEIC ou l’équipe JPG ? Faites-nous savoir comment vous gérez les formats dans les commentaires !

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :