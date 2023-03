Les molécules découvertes sur l’astéroïde Ryugu sont la preuve que l’origine de la vie vient de l’espace

C’est ce que révèle une nouvelle analyse des fragments de l’astéroïde Ryugu prélevés et ramenés sur Terre par la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 : les échantillons contiennent des composés organiques azotés, dont l’uracile, l’une des bases azotées de l’ARN.

Les fragments de l’astéroïde Ryugu, prélevés et ramenés sur Terre par la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2, contiennent des composés organiques azotés, dont l’uracile, l’une des bases azotées de l’ARN. C’est ce que révèle une nouvelle analyse des précieux quelques grammes de la surface et du sous-sol de l’astéroïde menée par une équipe de recherche internationale, dirigée par le professeur agrégé Yasuhiro Oba de l’Université japonaise d’Hokkaido. La découverte, détaillée dans un article qui vient d’être publié dans Nature Communications, est une nouvelle preuve soutenant la thèse selon laquelle les « briques » qui composent les principales molécules de la vie sur Terre pourraient s’être formées dans l’espace et arriver sur notre planète suite à l’impact de météorites.

L’uracile, en particulier, est l’une des bases azotées qui forment les nucléotides de l’ARN, la molécule qui contient les instructions sur la façon de construire et de faire fonctionner les organismes vivants. Auparavant, d’autres études sur des échantillons prélevés sur certaines météorites tombées sur Terre avaient mis en évidence la présence de bases azotées, laissant cependant ouverte la question d’une contamination due à leur exposition à l’environnement terrestre. « Parce que la sonde Hayabusa-2 a collecté deux échantillons directement de l’astéroïde Ryugu et les a livrés sur Terre dans des capsules scellées, une contamination peut être exclue », a déclaré le professeur Oba.

Les molécules de la vie découvertes sur l’astéroïde Ryugu

En plus de l’uracile, la présence d’acide nicotinique, également connu sous le nom de vitamine B3 ou niacine, qui est un cofacteur important pour le métabolisme des organismes vivants, a également été trouvée dans les mêmes échantillons. Ces molécules, obtenues par extraction d’une partie des deux échantillons de Ryugu dans l’eau chaude, ont été identifiées par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution. L’analyse a révélé la présence d’uracile et d’acide nicotinique, ainsi que d’autres composés organiques contenant de l’azote.

Les molécules de la vie découvertes sur l’astéroïde Ryugu. Crédit : NASA Goddard/JAXA/Dan Gallagher.

« Nous avons trouvé de l’uracile en petites quantités, de l’ordre de 6 à 32 parties par milliard (ppb), tandis que la vitamine B3 était plus abondante, de l’ordre de 49 à 99 ppb – a expliqué le professeur Oba -. D’autres molécules biologiques ont également été identifiées dans un exemplaire, y compris une variété d’acides aminés, d’amines et d’acides carboxyliques, qui se trouvent respectivement dans les protéines et le métabolisme. »

Les composés détectés, a ajouté l’équipe, sont similaires mais pas identiques à ceux précédemment découverts dans les météorites riches en carbone.

Les chercheurs pensent que la différence de concentration dans les deux échantillons, collectés à différents endroits sur Ryugu, est probablement due à une exposition différente aux environnements extrêmes de l’espace. Les chercheurs ont également suggéré que les composés contenant de l’azote étaient, au moins en partie, formés à partir de molécules plus simples telles que l’ammoniac, le formaldéhyde et le cyanure d’hydrogène qui, bien que non détectés, sont présents dans la glace cométaire, à partir de laquelle Ryugu pourrait provenir d’une comète ou autre corps parent présent dans des environnements à basse température.

« La découverte d’uracile dans les échantillons de Ryugu renforce les théories actuelles sur la source des bases azotées dans la Terre primordiale – conclut Oba -. La mission OSIRIS-REx de la NASA renverra des échantillons de l’astéroïde Bennu cette année, et une étude comparative de la composition de ces astéroïdes fournira des données supplémentaires pour élaborer ces théories. »

