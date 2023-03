Hyundai s’engage à conserver des boutons physiques dans ses véhicules pour des raisons de sécurité

Dans le contexte : les automobiles ont beaucoup changé au fil des décennies, en particulier en ce qui concerne leurs intérieurs riches en technologie. Alors que les fabricants se précipitent pour ajouter des écrans tactiles de plus en plus grands aux côtés de commandes tactiles, les boutons et cadrans physiques traditionnels suivent le chemin du dinosaure. Mais Hyundai n’est pas prêt à se débarrasser de ces instruments, du moins pas tant que leurs véhicules n’auront pas toutes les capacités d’auto-conduite.

Sang Yup Lee, responsable de Hyundai Design, a confirmé que la société gardait des boutons et des cadrans dans ses véhicules lors du lancement de la nouvelle génération de Hyundai Kona (via CarsGuide). Cela peut sembler comme si le géant coréen se tirait une balle dans le pied en n’adoptant pas la dernière technologie embarquée, mais Lee dit que c’est un problème de sécurité.

« Nous avons utilisé les boutons physiques de manière assez importante ces dernières années. Pour moi, les boutons liés à la sécurité doivent être une clé hardware », a déclaré Lee.

Certains véhicules de luxe sont équipés d’écrans tactiles et de boutons tactiles ; le SUV Mercedes-Benz 2023 EQS est doté d’un hyperécran de 56 pouces qui couvre la quasi-totalité du tableau de bord avant et comprend le combiné d’instruments, l’infodivertissement et l’affichage des passagers.

Avec pratiquement toutes les fonctions d’un véhicule et son système d’infodivertissement contrôlé via des écrans et des boutons programmables, les conducteurs sont souvent obligés de quitter la route des yeux pour parcourir les menus ou trouver une commande tactile sur le tableau de bord. Être capable de trouver et d’interagir avec un gros bouton physique, un cadran ou un Switch est beaucoup plus facile et ne nécessite généralement pas qu’un driver détourne le regard.

« Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit d’une touche dure, il est facile de le sentir et de le sentir », a déclaré Lee.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le Hyundai Kona est livré avec de nombreux boutons physiques ainsi qu’une paire d’écrans de 12,3 pouces. Il existe des commandes pour le système CVC et de véritables cadrans pour le volume audio, ce que de nombreux conducteurs préfèrent à leurs alternatives numériques, ce qui peut souvent impliquer de naviguer dans plusieurs menus avant d’atteindre la fonction souhaitée.

Hyundai n’exclut pas définitivement la suppression totale des boutons physiques de ses automobiles, mais cela ne se produira qu’une fois qu’elle aura fabriqué des véhicules autonomes de niveau 4 qui ne nécessitent pas d’interaction humaine dans la plupart des circonstances. Ne pas avoir à regarder la route tout le temps permettrait aux gens de jouer avec les écrans à leur guise.

« En ce qui concerne la conduite autonome de niveau 4, alors nous aurons tout clé en main, mais jusque-là, comme je l’ai dit, en ce qui concerne la conduite, il est plus sûr d’avoir les yeux sur la route et les mains sur le volant », dit Lee.

