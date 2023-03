Realme 10T lancé avec Dimensity 810 et une énorme batterie

Realme propose aujourd’hui de nombreux smartphones dans des catégories de prix distinctes. Bien sûr, alors que des appareils comme le Realme GT Neo 5 (GT3) sont ceux qui font la une des journaux, la marque a toujours de bonnes offres pour le niveau budgétaire. Eh bien, l’ancienne marque Oppo s’est fait un nom grâce aux smartphones milieu de gamme et bas de gamme. De temps en temps, il propose des appareils polyvalents pour honorer son héritage. Aujourd’hui, la marque présente le Realme 10T. C’est un smartphone à budget décent, mais qui, comme d’habitude, a quelques défauts. Sans plus tarder, voyons ce que cet appareil apporte au marché.

Caractéristiques Realme 10T

Le Realme 10T est un téléphone économique avec une connectivité 5G. Il contient un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone arbore le design habituel de l’encoche en forme de larme, qui est aujourd’hui une marque de commerce pour les téléphones économiques. Les lunettes sont assez épaisses, mais acceptables pour un téléphone de ce segment.

Sous le capot, le Realme 10T intègre le SoC MediaTek Dimensity 810. C’est un chipset décent fabriqué sur un processus de 6 nm, c’est bien mieux que le Dimensity 700 qui a été largement utilisé par les marques même en 2023. Fait intéressant, le téléphone a des options avec 4 Go ou 8 Go de RAM. En termes de stockage, il s’agit soit de 128 Go, soit de 256 Go de stockage interne. Vous pouvez facilement augmenter ce montant avec l’utilisation d’une bonne carte micro SD.

Le Realme 10T garde les choses simples quand on regarde l’optique. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’une macro de 2 mégapixels et d’unités de portrait de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il dispose d’un vivaneau selfie de 16 MP. En termes d’autonomie, le téléphone ne déçoit pas avec une batterie de 5 000 mAh. Il se recharge via une charge de 18 W, ce qui n’est pas la norme la plus rapide de nos jours, mais pourrait être pire. Donc nous sommes d’accord avec ça! Le plus gros inconvénient de l’appareil est la version Android. Il exécute toujours la version basée sur Android 12 de Realme UI 3. Espérons que la marque s’attaquera bientôt à ce problème en amenant le téléphone à Android 13.

À noter que le Realme 10T dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et d’une prise audio de 3,5 mm. C’est drôle de voir comment les téléphones économiques sont ceux qui offrent plus d’extras comme les prises 3,5 mm et les fentes pour carte micro SD.

Prix ​​et disponibilité

Le Realme 10T sera vendu dans les coloris Electric Black et Dash Blue. Le téléphone se vendra environ 6 999 THB (203 $) pour la variante avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Celui avec 8 Go et 256 Go se vendra environ 8 999 THB (262 $).