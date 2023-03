Le moineau solitaire dans le poème de Leopardi n’est pas seulement un moineau, mais un magnifique oiseau bleu

Parmi les plus beaux poèmes de Giacomo Leopardi figure « Le moineau solitaire », mais tout le monde ne sait pas que l’espèce mentionnée par le poète de Recanati est un splendide oiseau au plumage bleu cobalt.

Grive des rochers mâle et femelle. Crédit : Andrea Centini

Du haut du sommet de la tour antique,

moineau solitaire, à la campagne

en chantant tu vas jusqu’à ce que le jour meure;

et erre l’harmonie pour cette vallée.

Nous nous souvenons tous plus ou moins des premières lignes du merveilleux poème « Le moineau solitaire » de Giacomo Leopardi, dans lequel le poète de Recanati établit un parallélisme entre la solitude d’un oiseau qui vit sur un clocher (celui de l’église de Sant ‘Agostino) et le sien. Le cœur du texte, probablement écrit vers 1830, réside dans la différence substantielle entre la manière dont les deux vivent cette solitude. En effet, l’oiseau, vivant selon sa nature, ne perçoit pas et n’en souffre donc pas, tandis que le poète, en ayant conscience, en est profondément affligé, pensant qu’un jour il regrettera de ne pas avoir joui de sa jeune comme ses camarades. C’est un thème récurrent dans la production de Leopardi, qui dans ce poème s’exprime avec douceur et mélancolie poignante.

Un aspect curieux et intéressant relatif au chef-d’œuvre de Leopardi concerne le moineau solitaire en tant qu’animal. Beaucoup, n’approfondissant pas la question, pourraient être amenés à penser que le poète se réfère à un moineau commun – comme un moineau italien (Passer italiae) – qui, pour une raison quelconque, vit et chante seul sur le clocher de l’église des Marches région. Après tout, il conviendrait de raconter le délicieux parallélisme au centre du poème, même s’il s’agit d’animaux sociaux. En réalité, la grive des rochers est une espèce bien définie qui porte exactement ce nom commun, classé sous le nom scientifique de Monticola solitarius. C’est un oiseau appartenant à la famille des Muscicapidae (les soi-disant « moucherolles »), comme le moucherolle commun, le moucherolle à collier, la gorgebleue à miroir, le rouge-gorge, le rossignol commun et bien d’autres passereaux.

La grive des rochers est l’une des plus grandes de sa famille, mesurant plus de 20 centimètres de long, plus ou moins comme un merle, mais d’apparence plus élégante et élancée. L’oiseau, en effet, se caractérise par un magnifique plumage bleu cobalt et noir (chez les mâles). Les femelles, comme c’est le cas chez de nombreuses autres espèces d’oiseaux, ont plutôt un plumage cryptique qui leur permet de se fondre pendant qu’elles incubent les œufs et s’occupent des poussins dans le nid.

En France, l’espèce est présente presque partout, des montagnes aux côtes, mais elle est plutôt timide et peut passer inaperçue car de loin et en vol la belle couleur bleue des mâles n’est pas très évidente. Les moineaux solitaires préfèrent les murs rocheux, les falaises et les ruines, nichant parmi les rochers et dans les ravins non exposés à la lumière directe du soleil (pas sur les arbres). Plusieurs couples sont également présents dans les grandes villes comme Nice et Gênes. Au printemps, les mâles chantent seuls depuis les perchoirs pour attirer les partenaires, tout comme le spécimen observé par Leopardi sur le clocher de Recanati, qui est devenu le protagoniste de l’une de ses œuvres les plus célèbres.

