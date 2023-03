Les responsables du Kremlin ont dit de se débarrasser de leurs iPhones ou de les donner à "les enfants"

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le Kremlin a dit au personnel impliqué dans la campagne de réélection du président Vladimir Poutine en 2024 de se débarrasser de leurs iPhones avant la fin de ce mois, craignant que les agences de renseignement occidentales ne les utilisent à des fins de surveillance. Ceux qui préfèrent ne pas jeter leur combiné coûteux ont été invités à « le donner aux enfants ».

La publication russe Kommersant rapporte que les employés du bloc politique interne du Kremlin – la politique intérieure de l’administration présidentielle russe, les projets publics, le Conseil d’État et les départements informatiques – ont été informés qu’ils devaient se débarrasser de leurs iPhones avant avril. Sergueï Kirienko, premier chef adjoint de l’administration présidentielle russe, a fait cette annonce lors d’un séminaire organisé début mars dans la région de Moscou.

Le Kremlin pense que les iPhones sont plus faciles à pirater et plus susceptibles d’être espionnés par des espions occidentaux que les autres smartphones. « L’iPhone est tout. Jetez-le ou donnez-le aux enfants. Tout le monde devra le faire en mars », a déclaré une source. [Google translated].

Le journal écrit que la décision fait partie d’un mouvement d’abandon de la technologie américaine au profit d’appareils plus sécurisés qui ne peuvent pas être piratés par l’Occident. Le Kremlin pourrait acheter de nouveaux téléphones pour ses employés afin de leur permettre d’abandonner plus facilement la technologie américaine, écrit Kommersant.

Le personnel a été invité à remplacer les appareils de Cupertino par des smartphones basés sur Android ou ceux dotés de systèmes d’exploitation développés en Chine. Ils peuvent également utiliser Aurora, le système d’exploitation pour smartphone basé sur Linux développé par la société russe Open Mobile Platform, une filiale de PJSC Rostelecom.

Le politologue Nikolai Mironov a déclaré à Kommersant que l’interdiction de l’iPhone était purement pour des raisons de sécurité. Il a déclaré que la demande était une solution pragmatique et non liée à la politique.

Reuters écrit que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer l’information. « Les smartphones ne doivent pas être utilisés pour les affaires officielles », a déclaré Peskov aux journalistes. « Tout smartphone a un mécanisme assez transparent, quel que soit son système d’exploitation – Android ou iOS. Naturellement, ils ne sont pas utilisés à des fins officielles. »

Kommersant note que la Russie souhaite construire un écosystème mobile national basé sur « des technologies indépendantes des géants informatiques occidentaux ». Il cite Aurora comme exemple de cette politique.

Les responsables russes devaient auparavant utiliser exclusivement les plates-formes de messagerie nationales. Il leur a également été conseillé d’utiliser le Trueconf de fabrication russe au lieu de Zoom pour la visioconférence.

Vladimir Poutine aurait refusé d’utiliser les smartphones, bien que Peskov affirme que le président russe utilise Internet à l’occasion.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :