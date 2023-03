Google lance Bard, l’intelligence artificielle pour détruire ChatGPT

Le logiciel est disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il sera complémentaire de Google Search, il n’est pas tout à fait prêt à être un moteur de recherche indépendant.

Gardez les ennemis proches, les ennemis encore plus proches. Google le sait, et d’ailleurs il a décidé d’intégrer la seule technologie qui pourrait réellement remettre en cause sa primauté jusque-là incontestée. Il a publié le chatbot Bard aujourd’hui, il est actuellement disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis, puis, comme l’ont expliqué les dirigeants, l’accès sera étendu à d’autres langues et pays. Le logiciel utilise l’intelligence artificielle pour répondre à toutes les questions posées par les utilisateurs, cela indique que dans un avenir proche, au lieu de taper une question dans la barre de recherche Google, nous pourrions demander directement à un chatbot. L’avantage? Simple, avoir des réponses ciblées à des questions sans avoir à les construire en croisant des recherches sur le web.

Cependant, Google a lancé Bard en tant que page Web distincte, ils ont préféré ne pas l’intégrer dans le moteur de recherche, qui est son activité la plus rentable. Il a appris en regardant les flops des autres, l’intelligence artificielle est surprenante mais toujours fausse et pas toujours fiable, c’est pourquoi l’intégrer aurait mis en péril sa solide activité de recherche. En revanche, l’entreprise ne pouvait pas rester en retrait dans la course à l’IA, la nouvelle poule aux œufs d’or de la Big Tech, et de fait, malgré un léger retard, elle parvient à rattraper l’autre concurrent majeur : OpenAI’s ChatGPT, que Microsoft a intégré à son moteur de recherche Bing.

A quoi servira Bard ?

Les dirigeants de Google ont présenté Bard comme un outil pour rédiger « des e-mails et des poèmes et offrir des conseils sur la façon d’impliquer les enfants dans de nouveaux passe-temps comme la pêche à la mouche ». La société a également déclaré qu’elle serait curieuse de voir comment les utilisateurs utilisent la technologie. Elle a clairement choisi de ne pas assimiler l’activité de recherche à celle du chatbot, qui n’est pas encore prêt à fournir des informations fiables. « Nous pensons que Bard est complémentaire de Google Search », ont-ils expliqué. « Nous voulons être audacieux dans la façon dont nous innovons avec cette technologie, ainsi que responsables. » Google a également souligné que l’IA arrive sur ses applications comme Docs et Sheets avec un service payant. La technologie sera également en vente aux entreprises et aux développeurs de logiciels qui cherchent à créer leurs propres chatbots ou à alimenter de nouvelles applications. Non seulement cela, Google a déclaré au New York Times qu’il introduirait de nouveaux produits et fonctionnalités d’IA, pour faire du shopping, créer des images ou personnaliser des vidéos.

Bard est basé sur un grand modèle de langage, ou LLM, est formé sur des centaines de téraoctets de texte, essentiellement tout ce qui est publié en ligne. C’est pourquoi il parvient à interagir avec les utilisateurs d’une manière étonnamment humaine. « Bard cherche à combiner l’étendue de la connaissance du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques », a expliqué Sundar Pichai, PDG de Google, lors de la présentation. « Il tire des informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité. » Ici dans le mot « frais » se trouve la grande force de Bard, qui par extension est précisément le défaut de ChatGPT, la capacité à fournir des actualités mises à jour. Cependant, le chatbot Open Ai marche vite, et en fait, la société a présenté GPT-4 en mars, la nouvelle version de l’intelligence artificielle ChatGPT.

La course Google et le challenge avec ChatGPT

Deux mois après le lancement de ChatGPT, Bard est arrivé. Tout a été fait dans l’urgence, le chatbot a été présenté en coupant le processus classique des grandes annonces et des longues campagnes publicitaires. Son apparition un peu soudaine semble être un code rouge sans équivoque à courir pour se couvrir alors que tout le monde applaudit ChatGPT avec enthousiasme. En fait, Google a poussé l’équipe de l’entreprise, en particulier des chercheurs spécialisés dans l’étude de la sécurité de l’intelligence artificielle, à accélérer la sortie de Bard. « Nous sommes dans un moment singulier », a-t-il expliqué au New York Times Chirag Dékate, analyste au cabinet de recherche technologique Gartner. ChatGPT change l’imagination du public : « Maintenant que la demande du marché a changé, l’approche de Google a également changé. »

« Il est important que Google commence à jouer dans cet espace car c’est là que le monde se dirige », a déclaré Adrian Aoun, ancien directeur des projets spéciaux chez Google. Mais le passage aux chatbots pourrait aider à transformer un modèle commercial axé sur la publicité, a déclaré Aoun, qui est maintenant le directeur général de la start-up de soins de santé Forward. En réalité Bard avait mal démarré, en effet lors de la présentation il s’est posé une mauvaise question sur le télescope James Webb, maintenant il fixe le tir mais l’équipe est bien consciente que le chatbot peut encore tomber dans des préjugés, par exemple sur les femmes ou les personnes de couleur. « Nous sommes bien conscients des problèmes, nous devons le mettre sur le marché de manière responsable », a déclaré Eli Collins, vice-président de la recherche chez Google. « En même temps, nous voyons toute l’excitation dans l’industrie et l’enthousiasme de tous les personnes utilisant l’IA générative ».

