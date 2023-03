Le 22 mars, la Lune rencontre Jupiter et Mercure : quand les voir dans le ciel et comment les reconnaître

La deuxième conjonction astrale du mois aura lieu le 22 mars, avec la Lune, Mercure et Jupiter comme protagonistes. Le trio sera visible au crépuscule du soir.

Crédit : Stellarium

Mercredi 22 mars, immédiatement après le coucher du soleil, nous pourrons admirer dans le ciel une magnifique conjonction astrale avec trois protagonistes : la Lune, Jupiter et Mercure. Les trois objets donneront vie à une valse très courte, due à la « disparition » prématurée de la première planète du système solaire, qui se retrouvera au-delà de l’horizon peu après être devenue visible. Le très mince croissant de Lune et la géante gazeuse Jupiter, la plus grande planète de notre système, resteront un peu plus longtemps dans le ciel, mais tout le phénomène céleste se terminera quand même à 20h00. Elle sera donc courte, mais intense. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Pour observer la conjonction astrale, nous devrons pointer notre regard vers l’Ouest au crépuscule du soir, exactement au point où le Soleil s’est couché. Il est indispensable d’attendre que l’astre ait déjà dépassé l’horizon, car regarder directement vers il peut causer des dommages très graves et irréversibles à la vue, y compris la cécité. L’heure du coucher du soleil varie d’une ville à l’autre : à Nice, par exemple, il se produira à 18h23 ; à Milan à 18h36; à Naples à 18h16; et à Brindisi à 18h01. En attendant ce moment, nous pouvons commencer à chercher des objets sur la voûte céleste. Le plus évident, curieusement, pour l’occasion ne sera pas la Lune, mais Jupiter, situé au cœur de la constellation des Poissons avec les autres protagonistes de la conjonction.

Le compagnon de la Terre, en fait, sera à peine visible sous la forme d’une faucille en croissance très fine. La raison réside dans le fait que la phase de Nouvelle Lune (ou nouvelle lune) est prévue à 18h23 le 21 mars, donc au moment de la conjonction astrale elle n’aura que 24 heures de « croissance ». La Lune sera juste en dessous de Jupiter, tandis que quelques degrés en dessous se trouvera Mercure, l’objet le plus difficile à identifier dans le triptyque. Tout d’abord, un horizon exempt d’obstacles visuels naturels et artificiels, tels que des arbres, des montagnes, des bâtiments, etc., sera nécessaire, car la « balle du système solaire » sera très basse à l’horizon. Elle apparaît comme un point faiblement lumineux, bien plus que les étoiles environnantes mais nettement moins que Jupiter et surtout Vénus, qui observera la conjonction astrale d’en haut, toujours dans le ciel occidental. Le spectacle, comme indiqué, durera très peu, car à 20h00 (heure de Nice) les trois objets seront au-delà de l’horizon.

Comme toujours, nous vous rappelons que les conjonctions astrales peuvent être observées à l’œil nu, sans instrumentation optique dédiée. Quiconque possède un télescope ou de bonnes jumelles peut toujours les utiliser pour pointer des objets individuels et mieux observer certains détails, comme les bandes colorées de Jupiter et les quatre principales lunes qui orbitent autour d’elle (les satellites Médicis Io, Ganymède, Europe et Callisto ). La Lune, étant très proche de la nouvelle lune, n’offrira pas le meilleur « profil » pour admirer ses cratères et ses chaînes de montagnes.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :