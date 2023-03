Le site de partage de fichiers Zippyshare va fermer après 17 ans

Vue d’ensemble : Zippyshare était l’un des sites Web de partage de fichiers les plus populaires au début du XXe siècle, avant que les services de streaming comme Netflix et Spotify ne réduisent sa pertinence. Alors que des sites similaires comme Megaupload ont mordu la poussière il y a longtemps, Zippyshare a marché vaillamment pendant près de deux décennies. Mais comme toutes les bonnes choses, sa course de 17 ans touche enfin à sa fin.

Le site de partage de fichiers Zippyshare a annoncé sa fermeture à la fin de ce mois. Le site a débuté en 2006 et a rapidement gagné en popularité parmi les utilisateurs comme l’un des services de cyber-casiers les plus importants au monde. Cependant, il a également attiré l’attention des forces de l’ordre pour avoir prétendument facilité le piratage en ligne.

Dans un article de blog officiel annonçant la fermeture imminente, les propriétaires du site ont déclaré que la baisse des revenus et l’augmentation des coûts de maintenance ont rendu le modèle commercial actuel de Zippyshare insoutenable. Ils ont également mentionné plusieurs raisons à l’arrêt prévu, notamment la diminution de l’utilisation au fil des ans, en grande partie grâce à la concurrence des principaux services de stockage en nuage.

Le billet de blog mentionne également l’utilisation croissante des bloqueurs de publicités, qui est devenue un problème pour les sites Web du monde entier. Selon les propriétaires, toutes sortes de technologies de blocage des publicités, y compris les extensions de navigateur et les services DNS tiers, ont empêché l’entreprise de maintenir son modèle de revenus basé sur la publicité.

La dernière raison invoquée pour l’arrêt est le coût de l’électricité, qui a été multiplié par 2,5 au cours de l’année écoulée, ce qui rend trop coûteux le fonctionnement des serveurs. Par ailleurs, les propriétaires affirment qu’il existe également un certain nombre d’autres raisons plus mineures, qui se combinent toutes pour rendre impossible la gestion rentable du site.

Les utilisateurs qui ont des fichiers importants sur Zippyshare ont encore quelques jours jusqu’à la fin de ce mois pour les télécharger avant que le site ne se déconnecte définitivement. Cela indique que les cinéphiles, les mélomanes et les joueurs qui voulaient mettre la main sur un titre particulier devraient le faire dès que possible, car ils n’ont pas beaucoup de temps libre.

Même maintenant, à la fin de sa course controversée de 17 ans, Zippyshare aurait reçu environ 45 millions de visites chaque mois, ce qui en fait l’un des 1 000 meilleurs sites aujourd’hui en termes de visiteurs. Selon TorrentFreak, le site a reçu plus de 14,5 millions de demandes au cours de sa vie pour supprimer des URL contenant du hardware protégé par le droit d’auteur.

La chute de Zippyshare est un coup de plus pour les internautes plus âgés qui s’en souviennent encore comme l’un des meilleurs sites de partage de fichiers gratuits en ligne, sans limite de téléchargement ni minuterie gênante, contrairement à de nombreux autres services similaires. Il offrait également généralement des vitesses de téléchargement plus rapides que les autres services d’hébergement de fichiers, ce qui le rendait très populaire parmi les utilisateurs du monde entier.

