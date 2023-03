Apple fait pression pour une réforme du travail en Inde, veut « des heures de travail, une flexibilité à égalité avec la Chine »

Plus tôt ce mois-ci, un rapport a révélé qu’Apple et Foxconn avaient réussi à faire pression pour des lois du travail plus assouplies dans l’État indien du Karnataka.

Les entreprises, cependant, ne s’arrêtent pas là, car Bloomberg rapporte maintenant qu’Apple et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement font maintenant pression pour une réforme du travail dans l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde.

Selon le rapport, des dirigeants d’Apple et du « Indian Cellular and Electronics Association Lobby Group » ont passé les six derniers mois à rencontrer des représentants du gouvernement pour faire pression en faveur d’une législation du travail plus flexible. Ce groupe de pression comprend Apple, ainsi que ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement Foxconn, Pegatron et Wistron.

Les changements proposés en Inde « ameneraient les heures de travail locales au même niveau que les usines d’iPhone en Chine ». Cela inclut de permettre aux usines de fonctionner deux équipes de 12 heures par jour, au lieu de trois équipes de huit heures.

Bloomberg souligne que « les réformes du droit du travail en Inde sont rares », mais Apple et Foxconn ont récemment remporté une victoire dans l’État indien du Karnataka. Dans ce cas, les changements incluent une augmentation du nombre d’heures que les usines peuvent fonctionner, près du double du nombre d’heures supplémentaires autorisées, des règles plus souples sur le travail de nuit pour les femmes, et plus encore.

Tout cela survient alors qu’Apple continue de doubler ses efforts pour que l’Inde devienne un centre de fabrication majeur. Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport a révélé que les AirPods seraient fabriqués en Inde pour la première fois dès l’année prochaine. Bloomberg a également récemment annoncé qu’Apple réorganisait son organisation commerciale pour se concentrer davantage sur l’Inde.

Apple devrait également ouvrir son premier store de détail en Inde le mois prochain, situé à Mumbai. Le deuxième store de l’entreprise pourrait alors ouvrir quelques semaines plus tard, situé à Delhi.

