Comment personnaliser l’écran d’accueil sur les téléphones Samsung Galaxy (One UI 5)

Si vous avez mis à niveau votre Samsung Galaxy vers One UI 5, vous disposez désormais de plus d’options que jamais pour personnaliser votre écran d’accueil. Et les options de personnalisation se développeront encore plus avec les mises à jour à venir.

Dans One UI 5, Samsung a enfin donné une certaine priorité à la personnalisation ainsi qu’à d’autres améliorations. Eh bien, il y a toujours eu une bonne personnalisation du verrouillage, mais avoir l’option par défaut est préférable à l’installation d’applications supplémentaires.

Les outils de personnalisation sont désormais disponibles non seulement pour l’écran d’accueil mais également pour l’écran de verrouillage. Récemment, nous avons publié un guide détaillé sur la personnalisation de l’écran de verrouillage, assurez-vous de le consulter en naviguant sur cette page. Et maintenant, il est temps pour un guide de personnalisation de l’écran d’accueil.

Vous trouverez ici comment personnaliser l’écran d’accueil des téléphones Samsung avec des fonctionnalités de stock ainsi que d’autres services supplémentaires.

Appliquer un bon fond d’écran sur votre smartphone Galaxy

La première chose de base qui relève de la personnalisation est le fond d’écran. Pour une bonne personnalisation ou configuration, vous aurez besoin d’un bon fond d’écran. C’est comme construire une bonne base. Le fond d’écran que vous choisissez peut donner le ton à l’ensemble de votre appareil et peut avoir un impact considérable sur votre expérience utilisateur globale.

Vous pouvez utiliser n’importe quel type de papier peint qui est bon. Où trouver du papier peint ? Vous pouvez explorer notre Série YMWC des messages pour des fonds d’écran incroyables que nous partageons le premier week-end de chaque mois ou vous pouvez également essayer des fonds d’écran de différentes sources.

Comment appliquer un fond d’écran sur les téléphones Samsung Galaxy

Déplacez le fond d’écran vers la mémoire de votre téléphone, s’il se trouve sur un autre appareil. Ouvrez le fond d’écran téléchargé depuis Galerie ou Fichiers. Une fois que vous avez ouvert la photo, appuyez sur les trois points dans le coin inférieur droit. Maintenant, dans le menu de la pile, sélectionnez Définir comme fond d’écran.

Maintenant, ici, vous pouvez choisir de définir le fond d’écran sur votre écran d’accueil uniquement ou à la fois sur l’écran d’accueil et sur l’écran de verrouillage.

Une fois cela fait, revenez à l’écran d’accueil et vous trouverez le nouveau fond d’écran.

Astuce : S’il y a un trou de perforation sur votre téléphone, vous pouvez utiliser des fonds d’écran créatifs qui font en sorte que le trou de perforation ressemble à une partie du papier peint.

Vous avez terminé la première étape, passons donc à la deuxième étape.

Modifier les paramètres de l’écran d’accueil

Comme tout autre téléphone Android, les téléphones Samsung sont également dotés de paramètres d’écran d’accueil permettant aux utilisateurs de modifier la taille de la grille, la taille de l’icône de l’application, la disposition, etc. Voyons donc comment choisir les meilleurs paramètres d’écran d’accueil.

Appuyez longuement sur votre écran d’accueil jusqu’à ce que différentes options s’affichent. Choisissez Paramètres pour ouvrir les paramètres de l’écran d’accueil. Maintenant, vous trouverez ici différentes options qui ont un effet sur l’écran d’accueil. Vous devez donc comprendre chaque option et modifier leurs valeurs en fonction de vos préférences.

Disposition de l’écran d’accueil : la première option est la disposition. Ici, vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver App Drawer. Lorsque le tiroir d’applications est activé ou que l’écran « Accueil et applications » est sélectionné, l’écran d’accueil n’affichera que les icônes d’application que vous souhaitez afficher. Et toutes les applications seront dans App Drawer. L’autre option « Écran d’accueil uniquement » désactive le tiroir d’applications et toutes les applications seront affichées dans différents onglets de l’écran d’accueil. J’aime utiliser App Drawer au lieu d’utiliser trop de pages d’écran d’accueil.

Grille de l’écran d’accueil : cela vous permet de modifier le nombre de lignes et de colonnes sur l’écran d’accueil. Cela indique que si vous choisissez une grille 4 × 5, elle affichera quatre icônes d’application horizontalement et 5 icônes d’application verticalement. J’utilise l’option maximale disponible pour plus d’espace et de petites icônes.

Grille de l’écran des applications : il s’agit de la page du tiroir des applications. Le concept mentionné ci-dessus s’applique également à la page d’écran des applications. Mais cela n’affectera pas la disposition de l’écran d’accueil.

Grille de dossiers : vous pouvez choisir la taille des dossiers que vous souhaitez créer dans l’écran d’accueil.

Autres options recommandées :

Ajouter une page multimédia à l’écran d’accueil – Activé (Google Discover)

Afficher le bouton d’écran des applications sur l’écran d’accueil – Désactivé

Verrouiller la disposition de l’écran d’accueil – Activé / Désactivé en fonction de vos besoins

Ajouter de nouvelles applications à l’écran d’accueil – Désactivé

Badges d’icônes d’application – Désactivé

Balayez vers le bas pour le panneau de notification – Activé

Faire pivoter en mode paysage – Désactivé

Personnaliser les icônes d’application

Les icônes d’application jouent un rôle important dans l’interface de l’écran d’accueil lorsque vous souhaitez conserver certaines applications. Malheureusement, les téléphones Samsung ne sont livrés qu’avec un seul jeu d’icônes d’application par défaut. Mais vous pouvez utiliser Theme Store, GoodLock et même des applications tierces pour modifier les icônes des applications. Pour cette personnalisation, je recommanderais un pack d’icônes qui prend en charge votre thème Material You. Ici, j’utilise l’icône de stock par défaut qui est appliquée par défaut sur tous les téléphones Samsung.

Maintenant, la vraie magie consiste à définir la meilleure palette dynamique pour que la couleur des icônes de l’application corresponde à la couleur de votre fond d’écran. Voici comment procéder.

Appuyez longuement sur l’écran d’accueil pour afficher les options de l’écran d’accueil. Ouvrez le fond d’écran et le style.

Accédez à l’option Palette de couleurs.

Choisissez maintenant la meilleure palette de couleurs qui, selon vous, aura fière allure. Vous pouvez les essayer tous un par un pour tester. Assurez-vous de sélectionner « Appliquer la palette aux icônes d’application ». Cela appliquera également les modifications de la palette de couleurs aux icônes d’application.



Comme nous l’avons vu dans iOS, l’utilisation de widgets peut modifier l’apparence de l’écran d’accueil. Vous pouvez même personnaliser votre écran d’accueil simplement en utilisant des widgets. Samsung a ajouté un tas de nouveaux widgets et a même amélioré de nombreux widgets. L’un de mes widgets préférés est le widget de batterie et la meilleure fonctionnalité de widget est l’empilement de widgets qui permet d’ajouter plus d’un widget au même endroit. Voici comment ajouter des widgets.

Appuyez et maintenez dans un espace vide sur l’écran d’accueil. Il affichera certaines options, sélectionnez Widgets.

Cela apportera une liste d’applications fournies avec des widgets. Vous pouvez appuyer sur n’importe quelle application pour voir l’ensemble des widgets disponibles. Appuyez sur l’application dont vous souhaitez utiliser le widget. Appuyez maintenant sur Widget > Ajouter.

Choisissez l’emplacement du Widget sur votre écran d’accueil.

En suivant un processus similaire, vous pouvez ajouter quelques widgets supplémentaires. La clé ici est d’utiliser moins de widgets afin que l’écran d’accueil ne semble pas encombré. Utilisez donc environ deux à trois widgets seulement. Vous pouvez utiliser l’empilement de widgets si vous souhaitez utiliser plus de widgets.

Conseil : Pour personnaliser les widgets, appuyez dessus et parmi les différentes options, sélectionnez Paramètres pour ouvrir les options de ce widget particulier.

Si votre écran d’accueil ne contient que des widgets et aucune icône d’application, vous pouvez également ajouter des icônes d’application sur l’écran d’accueil. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser l’icône de l’application vers le bas, puis de la placer sur l’écran d’accueil. Vous pouvez utiliser moins d’icônes d’application pour un look minimal ou combler toutes les lacunes avec des icônes d’application pour un look dynamique.

Conseil : Placez les icônes d’application sur l’écran d’accueil qui prennent en charge le thème dynamique. Cela améliorera l’apparence générale de l’écran d’accueil de votre appareil.

La clé pour améliorer l’apparence de l’écran d’accueil consiste à utiliser les widgets et les icônes d’application au bon endroit. Oui, utiliser les deux en même temps fonctionne très bien si leur placement est bien fait. Vous pouvez jouer avec différents emplacements, différents widgets, différentes palettes de couleurs et différentes tailles de widgets.

Utiliser Good Lock pour la personnalisation

Good Lock est un régal pour les utilisateurs de Samsung qui aiment personnaliser l’ensemble de leur téléphone, pas seulement l’écran d’accueil. Il s’agit d’une application officielle de Samsung, mais elle n’est pas préinstallée sur les téléphones Samsung. Vous pouvez installer l’application Good Lock depuis Galaxy App Store.

Après avoir installé l’application Good Lock, ouvrez l’application. Ici, vous pouvez télécharger n’importe quel module que vous voulez.

Pour modifier l’écran d’accueil, vous pouvez installer HomeUp et Theme Park. Après avoir installé n’importe quel module, vous pouvez y accéder directement depuis la page d’accueil de Good Lock. Comme il s’agit d’un guide de stock, nous ne passerons pas par chaque étape. Mais ne vous inquiétez pas, un guide détaillé sur Good Lock est en route.

C’est ainsi que vous pouvez personnaliser votre téléphone Samsung avec des fonctionnalités d’origine. Oui, il existe d’autres options telles que l’utilisation de lanceurs tiers, d’icônes d’application, de fabricants de widgets, de Good Lock, etc. Mais ceci est un guide de base pour ceux qui ne veulent pas consacrer beaucoup de temps à la personnalisation de l’écran d’accueil.

Au cas où nous aurions manqué des étapes utiles, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Profitez de la personnalisation sur votre téléphone Galaxy.

