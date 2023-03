Papier toilette contaminé par des substances toxiques « pour toujours » : les risques sanitaires

Des recherches ont montré que tous les rouleaux de papier hygiénique analysés, provenant de diverses parties du monde, sont contaminés par des PFAS, les tristement célèbres « produits chimiques pour la vie ». Ils sont toxiques et dangereux pour la santé.

En analysant 21 marques différentes de papier toilette, les chercheurs ont découvert que tous les rouleaux étaient contaminés par des PFAS (substances perfluoroalkylées), connues sous le nom de « composés chimiques pour toujours » en raison du fait qu’ils sont très difficiles à dégrader dans l’environnement et extrêmement persistants. Ce sont des substances toxiques présentes pratiquement partout et utilisées dans la fabrication de nombreux produits d’usage courant : emballages, produits d’hygiène personnelle, tissus imperméables, revêtements de poêles antiadhésifs, peintures, matériaux techniques et bien plus encore. Plusieurs études ont associé les PFAS à divers problèmes de santé, étant des perturbateurs endocriniens ou des perturbateurs : allant des dommages à la reproduction et au développement au cancer, en via l’augmentation du cholestérol, le diabète, la suppression du système immunitaire, la colite ulcéreuse, l’hypertension pendant la grossesse et d’autres conditions. Savoir que le papier toilette en est également contaminé est un problème important ; étant un produit ainsi utilisé, on pense en effet qu’il figure parmi les principales sources de PFAS dans l’environnement.

La contamination par les PFAS du papier hygiénique a été découverte par quatre scientifiques américains du Département des sciences de l’ingénierie environnementale de l’Université de Floride. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Timothy G. Townsend, ont analysé 21 marques différentes de papier toilette produites et commercialisées dans les Amériques, en Europe occidentale et en Afrique. Les scientifiques ont testé les rouleaux pour 34 PFAS courants différents (plus de 14 000 au total) et ont découvert qu’ils étaient tous contaminés, sans exception. La substance perfluoroalkyle la plus courante est le fluorotélomère diester phosphate ou diPAP 6:2, un composé qui se décompose en molécules plus petites « qui sont très persistantes dans l’environnement et nocives pour la santé humaine », comme l’explique le Groupe de travail environnemental (EWG) dans un communiqué de presse. Les chercheurs ont également analysé les boues d’épuration de huit usines de traitement des eaux usées en Floride et ont découvert que le diPAP 6: 2 y était également le plus courant. Au vu de ces résultats et de la très large utilisation, le papier toilette est considéré par les experts comme l’une des principales sources environnementales de PFAS ; après tout, les boues épurées peuvent ensuite être utilisées comme engrais dans les champs cultivés ou rejetées dans les cours d’eau.

« Compte tenu des risques connus pour la santé liés à l’exposition aux PFAS, il est préoccupant que ces produits chimiques soient présents dans un article ménager aussi courant que le papier hygiénique », a déclaré Tasha Stoiber, scientifique à l’EWG. « Cette étude démontre une fois de plus l’omniprésence de ces produits chimiques toxiques dans notre vie quotidienne. Nous devons réduire la contamination par les PFAS, éliminer progressivement les utilisations non essentielles et protéger la santé publique. Les fabricants devraient prendre des mesures immédiates pour éliminer les PFAS de leurs produits », a-t-elle ajouté. En moyenne aux États-Unis, une personne utilise 25 kilogrammes de papier toilette par an. Selon les experts, seulement 6:2 des PAP finissent entre 6,4 et 80 microgrammes par personne et par an dans les eaux usées. Comme l’explique EWG, les fabricants de papier hygiénique ne mettent délibérément pas de PFAS dans les rouleaux, mais ils sont quand même contaminés en raison des processus de fabrication des papeteries. Probablement des lubrifiants des machines qui traitent la pâte obtenue à partir du bois, qui pourraient utiliser des PFAS pour empêcher la pâte de s’y coller. Les propriétés antiadhésives sont en effet parmi les plus appréciées au niveau industriel de ces PFAS.

Les chercheurs n’ont pas révélé les noms des 21 marques concernées, mais venant de diverses régions du monde et puisque les rouleaux sont tous contaminés, il n’est pas improbable de penser que les autres le soient également, compte tenu des mêmes procédés de production. Les principaux risques de ces substances, comme spécifié, sont liés à leur capacité à perturber le système endocrinien, avec des risques potentiels pour la fertilité, le développement, le cancer et d’autres conditions médicales graves. Par exemple, l’étude « Environmental Exposure to 6:2 Polyfluoroalkyl Phosphate Diester and Impaired Testicular Function in Men » a établi un lien entre le diPAP 6:2 et le dysfonctionnement testiculaire. Il est clair qu’une exposition constante aux PFAS provenant de l’utilisation de papier hygiénique peut constituer une menace pour la santé, mais aucune étude n’a été menée à ce jour. Au lieu de cela, on sait à quel point ces substances peuvent polluer les eaux souterraines et les aliments que nous consommons ; une étude récente de l’EWG, par exemple, a montré que manger un poisson d’eau douce correspond à boire de l’eau fortement contaminée pendant un mois consécutif, avec tous les risques potentiels. Les scientifiques demandent aux autorités réglementaires de commencer à réglementer plus largement l’utilisation et l’élimination de ces substances toxiques omniprésentes. Les détails de la nouvelle recherche « Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Toilet Paper and the Impact on Wastewater Systems » ont été publiés dans la revue ACS Environmental Science & Technology Letters.

