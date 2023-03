Microsoft Edge 111 arrive avec Bing Chat, Edge Copilot et le moteur Adobe PDF

Microsoft a publié la version 111 de son navigateur Edge, qui comprend de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle de Bing et le moteur Adobe Acrobat PDF. Parmi eux, le chatbot Bing Chat, qui permet de discuter avec le navigateur depuis le navigateur, l’assistant Edge Copilot, qui propose des outils de productivité et de créativité à côté de la fenêtre de navigation, et une meilleure expérience de lecture et d’édition de documents PDF.

Microsoft Edge lance Copilot, Bing Chat et le nouveau moteur Adobe PDF

Bing Chat est une version intégrée du chatbot disponible sur le site Web de Bing, qui peut répondre à des questions générales, raconter des blagues, générer des poèmes, etc. Il est accessible à partir du nouvel onglet Chat du panneau Découvrir, qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur le gros bouton Bing en haut à droite du navigateur.

Le panneau Découvrir comporte également deux autres onglets : Rédiger et Infos. L’onglet Composer a plus de contrôles pour les fonctionnalités de texte génératif de Bing, telles que suggérer des titres, résumer des paragraphes ou compléter des phrases. L’onglet Infos fournit des données Bing sur le site Web actuel, telles que des statistiques, des graphiques ou des actualités connexes.

Edge Copilot, notre assistant naviguant sur Internet

Microsoft appelle cet ensemble de fonctionnalités Edge Copilot et affirme qu’il peut maximiser la productivité et le confort de l’utilisateur sans sacrifier l’espace de l’écran. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver ennuyeux que le panneau s’ouvre automatiquement lorsqu’ils survolent le bouton Bing. À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen simple de désactiver cette fonctionnalité ou de masquer le bouton.

Adobe débarque sur Microsoft Edge

Edge 111 intègre également le moteur Adobe Acrobat PDF dans le lecteur intégré du navigateur. Cela indique une amélioration de la fidélité, des couleurs et des graphismes des documents PDF ouverts avec Edge. Par ailleurs, des fonctionnalités telles qu’une narration text-to-speech (TTS) améliorée, une sélection de texte améliorée et une sécurité accrue pour la gestion des fichiers PDF sont ajoutées.

Les utilisateurs qui souhaitent des fonctionnalités plus avancées pour travailler avec des documents numériques, telles que l’édition de texte et d’images, la conversion de PDF vers d’autres formats ou la combinaison de fichiers, peuvent acheter un abonnement Acrobat qui leur permettra d’accéder à ces fonctionnalités dans Edge via une extension. Les utilisateurs disposant d’un abonnement Adobe Acrobat existant peuvent utiliser l’extension dans Edge sans frais supplémentaires.

La nouvelle expérience PDF sera disponible dans Edge pour Windows 10 et 11. Microsoft passera progressivement au moteur Adobe Acrobat. Le basculement est prévu pour mars 2023. L’ancien moteur restera disponible jusqu’à fin mars 2024. Le basculement vers le moteur Adobe Acrobat sera facultatif pour les entreprises dans un premier temps. Les utilisateurs généraux n’auront pas la possibilité de revenir à l’ancien moteur après la sortie du nouveau moteur.

