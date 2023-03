L’Inde va forcer les marques de téléphones portables à autoriser la suppression des applications préinstallées

Selon des rapports récents, le gouvernement indien a l’intention d’exiger que les marques de téléphones mobiles autorisent la suppression des applications préinstallées et d’exiger une évaluation obligatoire des modifications importantes du système d’exploitation dans le cadre de la nouvelle politique de sécurité prévue.

La modification de la loi pourrait retarder le lancement du produit en Inde, le deuxième plus grand marché de téléphonie mobile au monde. Le résultat de cette action sera une perte pour les marques de téléphones mobiles. Les goûts de Samsung, Vivo, Apple et d’autres auront des pertes car ils préinstallent de nombreuses applications non supprimables. Cependant, la marque de téléphones portables n ° 1 en Inde, Xiaomi, sera probablement en sécurité. Rappelons que dans le nouveau système MIUI 14, Xiaomi n’a que huit (8) applications que les utilisateurs ne peuvent pas supprimer. Ce sont toutes des applications essentielles. Les seules applications sur MIUI 14 que les utilisateurs ne peuvent pas supprimer sont le téléphone, les SMs, les contacts, la gestion des fichiers, les paramètres système, l’App Store, le navigateur et l’application appareil photo.

Des rapports internes révèlent également que la nouvelle loi demandera aux marques de téléphones mobiles d’offrir des options de désinstallation et exigera des laboratoires certifiés du Bureau of Indian Standards qu’ils testent la conformité des nouveaux modèles.

Le gouvernement indien va tester les téléphones portables

Le gouvernement indien envisage également de rendre indispensable le test de chaque mise à jour majeure du système d’exploitation avant de la proposer aux utilisateurs. Le document révèle également que le gouvernement indien a accepté de donner aux marques de téléphones mobiles un an pour adhérer aux nouvelles règles après leur entrée en vigueur, une date qui n’a pas encore été fixée. Les marques chinoises dominent l’industrie de la téléphonie mobile en croissance rapide en Inde. Selon Counterpoint, Samsung de Corée du Sud représente 20 % des ventes tandis que Xiaomi, Vivo et Oppo en revendiquent plus de 50 %, Xiaomi décrochant près de la moitié de la valeur. Apple se bat sur le marché indien de la téléphonie mobile avec seulement 3 %. Alors que les règles de l’UE exigent que les applications préinstallées soient supprimées avant de pouvoir être utilisées, elles manquent du processus d’test que l’Inde recherche.

Un dirigeant de l’industrie affirme que le gouvernement doit faire la distinction entre les applications préinstallées qui sont vitales pour l’expérience utilisateur et celles qui ne le sont pas lors de l’application des règles de censure. Un autre dirigeant de l’industrie a exprimé sa crainte que des tests supplémentaires ne prolongent le temps nécessaire avant que les appareils ne soient approuvés pour la vente. À l’heure actuelle, une fois toutes les 21 semaines, le gouvernement. des groupes évaluent la sécurité des téléphones. C’est un gros obstacle au plan de mise sur le marché d’une entreprise, selon l’exécutif.

Le gouvernement indien a par le passé bloqué un certain nombre de marques chinoises de téléphones portables. Cela a entraîné une certaine baisse des ventes, mais ce n’est certainement pas suffisant pour l’Inde. Cela vient d’un couple d’experts dans le domaine de la téléphonie mobile. Ils ne sont pas seulement désireux de copier la croissance des secteurs industriels et technologiques chinois.

Marché plus hostile

En raison des problèmes juridiques auxquels le leader du marché, Xiaomi, a été confronté pendant la majeure partie de cette année, les marques chinoises de téléphones mobiles en Inde opèrent sur un marché sur lequel il leur est de plus en plus difficile de faire des affaires.

Xiaomi aurait envoyé de l’argent à l’étranger « sous couvert de redevances ». Depuis lors, le bureau fédéral indien de la criminalité financière, la Direction de l’application de la loi, a gelé 676 millions de dollars sur les comptes bancaires indiens de Xiaomi en avril.

La société chinoise a affirmé que la saisie des actifs avait « essentiellement mis fin » à ses opérations dans le pays. Cependant, un tribunal indien plus tôt ce mois-ci a refusé de lever le gel.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise faisant l’objet d’une enquête réglementaire ; il a nié tout crime. Vivo, Oppo et Huawei ne sont que quelques-unes des entreprises soumises à une pression similaire.

En juillet, les bureaux de Vivo ont été saisis pour fraude bancaire. Les autorités indiennes ont également accusé Oppo d’avoir fraudé 551 millions de dollars de droits de douane. Atul Pandey, associé chez Khaitan & Co et expert en commerce transfrontalier et questions réglementaires, a déclaré que l’affaire Xiaomi faisait partie de l’enquête générale du gouvernement indien.