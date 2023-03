La NASA a un plan de 180 millions de dollars pour détruire la Station spatiale internationale

Le crédit, qui doit être approuvé par le Congrès des États-Unis, servira à lancer le développement d’un nouveau vaisseau spatial capable de désorbiter l’ISS en toute sécurité, permettant à la NASA de ne pas dépendre exclusivement du progrès russe pour la manœuvre qui marquera la fin de vie de l’ISS. structure.

La Station Spatiale Internationale / NASA

La NASA vise à développer un nouveau vaisseau spatial capable de guider la Station spatiale internationale (ISS) vers une destruction contrôlée une fois ses travaux en orbite terrestre basse terminés. Le plan, anticipé par Space.com, a été récemment confirmé par la publication du budget annuel de la Maison Blanche pour 2024, qui prévoit l’allocation de 27,2 milliards de dollars à la NASA, dont 180 millions « pour démarrer le développement d’un nouveau remorqueur spatial ». » qui pourra désorbiter en toute sécurité l’ISS à la fin de sa durée de vie opérationnelle, prévue en 2030. En plus d’accomplir potentiellement d’autres tâches, cet engin spatial spécialisé permettrait à la NASA de ne pas dépendre exclusivement de Progress, l’engin cargo fourni par la Russie.

L’utilisation des navettes Progress est peut-être encore le plan principal pour désorbiter l’ISS, mais l’Agence veut avoir une alternative au cas où, comme l’a expliqué Kathy Lueders, responsable des vols spatiaux habités de la NASA, lors d’une conférence de presse que la NASA a tenue pour discuter le budget proposé. « Nous développons cette capacité américaine comme un moyen d’avoir une redondance et de mieux gérer le ciblage des véhicules et le retour en toute sécurité, d’autant plus que nous ajoutons plus de modules », a déclaré Lueders. Comme on l’a vu par le passé et au cours de la dernière année, ces licenciements ont été très, très importants pour nous et nos partenaires. Par conséquent, disposer d’un véhicule de désorbitation américain est un autre élément clé de nos opérations spatiales et de notre stratégie de désorbitation de l’ISS.

Les exemples récents auxquels Lueders fait probablement référence sont les fuites de liquide de refroidissement qui se sont produites sur deux véhicules russes différents amarrés à l’ISS : le vaisseau spatial d’équipage Soyouz, qui a perdu tout son liquide de refroidissement dans l’espace le 14 décembre 2022, et le véhicule cargo Progress qui subi une perte similaire le 11 février. La Russie a attribué le déversement de Soyouz à un impact probable de petites météorites, tandis qu’elle a lié la perte de Progress à un problème rencontré lors du lancement.

Cependant, le budget pour le développement d’un remorqueur spatial américain devra d’abord être approuvé par le Congrès américain. Le chiffre de 180 millions de dollars peut sembler suffisant pour construire un tel véhicule, mais « nous avions une estimation des coûts d’un peu moins d’un milliard de dollars » a précisé Lueders -. Notre objectif est de sortir un RFP (une demande de propositions) et évidemment une fois que nous recevons les propositions, nous espérons obtenir un meilleur prix que cela. Mais cela nous donne un bon départ en 2024 pour avoir cette capacité critique à bord. »

La destruction de la Station spatiale internationale

En orbite terrestre basse depuis plus de deux décennies, la Station spatiale internationale (ISS) aurait dû depuis longtemps terminer sa longue vie dans l’espace, mais avec une décision confirmée fin 2021, son fonctionnement a été prolongé jusqu’en 2030. Pour son démantèlement La NASA a prévu une manœuvre de sortie d’orbite – qui pourrait alors être effectuée par le nouveau déorbiteur américain (ou par l’utilisation des systèmes de propulsion du Progress) pour conduire la structure vers une destruction contrôlée dans l’atmosphère terrestre, la guidant vers la sécurité pour l’accident dans la mer, très probablement sur Point Nemo (Point Nemo), l’endroit le plus éloigné de toute masse continentale dans l’océan Pacifique.

Ce point, surnommé le cimetière des engins spatiaux, est le lieu choisi par les agences spatiales pour la rentrée contrôlée d’objets en orbite, et il est donc probable que les débris du vaisseau spatial le plus emblématique de tous les temps y reposeront éventuellement.

