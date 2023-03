La coalition anti-piratage a aidé à démanteler le groupe de piratage EVOLUTiON

En bref : également connu sous le nom d’EVO, EVOLUTiON était un groupe de diffusion de premier plan sur la scène du piratage P2P. « L’équipage » a cessé de publier de nouveaux contenus fin 2022, et la raison est désormais claire : les autorités portugaises ont arrêté les « dirigeants » du groupe.

Travaillant avec les autorités portugaises dans une enquête toujours en cours, l’Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE) a apparemment traduit en justice les dirigeants d’EVOLUTiON. Le groupe connu sous le nom de « EVO » était l’un des « libérateurs » les plus actifs de la scène P2P, et il était probablement ciblé par l’industrie cinématographique pour sa remarquable capacité à divulguer des « écrans » et des copies Blu-ray originales aux pirates Internet du monde entier.

Comme l’a révélé TorrentFreak, EVO a cessé de fournir de nouveaux contenus à la fin de l’année dernière. Jusqu’en novembre 2022, le groupe mettait en ligne une dizaine de nouveaux titres chaque semaine. EVO est (ou était probablement) une équipe de haut niveau active sur le marché P2P, qui est le « moindre » fournisseur de contenus piratés dans le secteur du piratage articulé.

Le principal moteur de l’activité de piratage susmentionnée est la « Scène », explique TorrentFreak, qui est un groupe de groupes secrets travaillant pour publier leur contenu exclusif sur des sites de haut niveau très performants pour impressionner et rivaliser les uns avec les autres. Les soi-disant «groupes P2P» travaillent sous la scène, fournissant une partie du contenu de la scène au grand public tout en essayant de rester à l’abri des forces de l’ordre et des groupes anti-piratage.

Avant d’être essentiellement démantelé, EVO était un roi parmi les libérateurs P2P. Le bilan du groupe comprend la sortie d’une première copie Blu-Ray de « Spider-Man: No Way Home » en 2022, et une copie de haute qualité du remake de « Dune » en 2021 avant sa première officielle. EVO était probablement considéré comme une menace majeure pour les intérêts d’Hollywood, et les agences anti-piratage travaillaient dur pour mettre fin aux drôles d’affaires du groupe.

Selon le patron d’ACE, Jan van Voorn, la coalition anti-piratage a travaillé avec les autorités portugaises pour identifier les dirigeants d’EVO. Voorn a confirmé que « plusieurs arrestations ont été effectuées » contre ce qui était probablement un groupe de piraterie basé au Portugal, même s’il ne peut pas confirmer plus de détails sur l’opération en cours.

Voorn a fait remarquer qu’EVO était « l’un des groupes de diffusion les plus prolifiques », et que l’arrestation de ses dirigeants a mis un terme très visible aux fuites de filtres au sein de la scène P2P et Torrent au cours des derniers mois. D’autres groupes P2P de premier plan comme iFT sont restés silencieux lorsque EVO a cessé ses activités en novembre, bien qu’ACE n’ait pas pu confirmer si iFT était lié à l’enquête d’EVO ou s’ils ont juste eu peur et ont décidé d’éviter d’être exposés au public pendant un certain temps.

