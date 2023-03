Google tue Google Glass pour la deuxième fois

Qu’est-ce qui vient de se passer? Google Glass est mort, encore une fois. Les lunettes AR qui ont échoué en tant que produit de consommation avant de devenir un outil à usage professionnel ont cessé d’être vendues par Google le 15 mars. La société a annoncé qu’elle mettra fin au support le 15 septembre.

Le prix initial de 1 500 $ des Google Glass et les préoccupations concernant les implications en matière de confidentialité signifiaient qu’il n’avait jamais été pris en compte par les clients après son arrivée en 2013. Mais Google lui a donné un nouveau souffle en tant que produit d’entreprise en 2017, en lançant un modèle de deuxième génération nommé Google. Glass Enterprise Edition 2 quelques années plus tard.

Les lunettes à 999 $ sont alimentées par la plate-forme Snapdragon XR1 de Qualcomm et disposent d’une vitesse de fréquence de 1,7 GHz, de quatre cœurs et d’une autonomie de huit heures. Ils sont également dotés d’un écran plus grand que le prédécesseur et sont plus confortables à porter, ce qui les rend idéaux pour les entreprises qui souhaitent utiliser la réalité augmentée, d’autant plus qu’ils peuvent résister aux rigueurs des environnements de travail, selon l’entreprise. Google a poussé les lunettes pour les paramètres médicaux, agricoles et d’usine.

Mais les casques Google Glass Enterprise ne sont plus. 9to5Google a repéré une publication sur le site Web officiel de Glass qui remercie les clients pour « plus d’une décennie d’innovation et de partenariat ». Il confirme que les ventes ont pris fin le 15 mars et que le support ne se poursuivra que jusqu’au 15 septembre 2023. Bien qu’aucune mise à jour logicielle ne soit prévue, le « support » dans ce cas fait référence aux clients recevant des appareils de remplacement dans le cadre des programmes existants.

Les casques continueront de fonctionner après le 15 septembre et les développeurs pourront toujours créer des applications pour l’appareil. Google note cependant que l’application de visioconférence préinstallée « Meet on Glass », lancée il y a moins d’un an, pourrait cesser de fonctionner après le 15 septembre.

Google a déclaré à The Verge que la société est toujours profondément engagée dans la RA et qu’elle « a intégré la RA dans de nombreux produits Google et nous continuerons à chercher des moyens d’apporter de nouvelles expériences de RA innovantes dans notre portefeuille de produits ». Ainsi, un autre casque, peut-être les lunettes de nouvelle génération que Google a présentées lors de sa conférence des développeurs I/O, pourrait encore arriver.

La réalité augmentée n’est pas encore devenue la révolution qui nous avait été promise – la plupart des rapports récents dans ce domaine concernent les problèmes de l’armée avec ses casques Microsoft Hololens. Même Meta, l’ancien champion de tout ce qui concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ne parle plus autant du métaverse qu’autrefois, se concentrant plutôt sur la nouvelle tendance technologique consistant à ajouter une IA générative à tout. Le PDG Mark Zuckerberg a cependant récemment parlé des capacités de réalité mixte du Meta Quest 3, qui devrait être lancé fin 2023 pour un prix compris entre 300 et 500 dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :