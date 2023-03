Pourquoi les nouveaux élevages de poulpes inquiètent les scientifiques

Les experts craignent que la méthode d’abattage à l’eau glacée n’inflige des souffrances inutiles à ces créatures sensibles.

Octopus vulgaris, ou poulpe commun, une des espèces les plus étudiées et aussi l’une des plus intelligentes / Crédit : Wikipedia, Albert Kok

Un projet de construction de la première ferme de poulpes au monde suscite de vives inquiétudes parmi les experts. N’ayant jamais été cultivés à des fins commerciales, il n’existe aucune réglementation de bien-être en ce qui concerne leur croissance en aquaculture et, en particulier, les pratiques d’abattage qui peuvent infliger des souffrances inutiles à ces créatures sensibles. Selon ce qu’a appris la BBC, la multinationale espagnole Nueva Pescanova prévoit l’élevage d’environ un million de poulpes par an pour la consommation humaine dans les îles Canaries, s’attendant à contenir des spécimens de l’espèce Octopus vulgaris dans un bâtiment de deux étages à le port de Las Palmas, à Gran Canaria, à l’intérieur d’environ 1 000 réservoirs, pour ensuite être abattus dans des conteneurs d’eau à -3°C.

Cependant, un nombre croissant d’études ont montré que l’abattage des poissons à l’aide de « coulis de glace » provoque une mort lente et stressante pour les animaux. L’Organisation mondiale de la santé animale affirme que cela « entraine un mauvais bien-être des poissons » et l’Aquaculture Stewardship Council (ASC) – le principal système de certification des produits de la mer d’élevage – propose d’interdire cette pratique à moins que les poissons ne soient pas étourdis au préalable.

Le premier élevage de poulpes au monde : l’alarme des scientifiques

Le professeur Peter Tse, neurologue à l’université de Dartmouth à Hanovre, aux États-Unis, a déclaré à la BBC que « les tuer avec de la glace serait une mort lente… très cruelle et ne devrait pas être autorisée », ajoutant que les pieuvres sont « aussi intelligentes que les chats ». ‘ . Jonathan Birch, professeur agrégé à la London School of Economics qui a passé en revue plus de 300 études scientifiques sur le sujet, a expliqué que les pieuvres éprouvent de la douleur et du plaisir. Cela les a conduits à être reconnus comme des «êtres sensibles» dans la loi britannique sur le bien-être des animaux (Sentience) en 2022. «Un grand nombre de pieuvres ne doivent jamais être gardées à proximité les unes des autres. Cela entraîne du stress, des conflits et une mortalité élevée », a indiqué Birch.

Nueva Pescanova aurait estimé que dans la ferme de Las Palmas, il y aurait « un taux de mortalité de 10-15% », un pourcentage qui, selon le professeur Birch, « ne devrait être acceptable pour aucun type de ferme ». Cependant, Nueva Pescanova a déclaré que « les niveaux d’exigences de bien-être pour la production de poulpe ou de tout autre animal dans nos fermes garantissent la bonne gestion des animaux. L’abattage, de même, implique des manipulations adéquates qui évitent toute douleur ou souffrance à l’animal… ».

Dans la nature, les pieuvres sont des chasseurs agiles et férocement territoriaux. Nueva Pescanova propose de nourrir les animaux de la ferme avec des aliments secs produits industriellement, provenant de « déchets et sous-produits » de poissons déjà pêchés. Les réservoirs seraient remplis d’eau de mer acheminée depuis une baie adjacente au port de Las Palmas et auraient des tailles différentes pour les différentes étapes de la vie des poulpes, avec une salinité et une température strictement contrôlées.

La couvée initiale de 100 pieuvres – 70 mâles et 30 femelles – serait prélevée dans un centre de recherche, le Pescanova Biomarine Center, en Galice, dans le nord de l’Espagne. Le projet précise que l’entreprise a atteint un niveau de « domestication » de l’espèce, qui « ne montre aucun signe majeur de cannibalisme ou de compétition pour la nourriture ».

Elena Lara de CiWF (Compassion in World Farming, une organisation qui lutte pour le bien-être des animaux et contre tous les systèmes d’élevage intensif) a demandé aux autorités canariennes de bloquer la construction de l’usine, qui, selon elle, « infligerait des souffrances inutiles à ces personnes intelligentes, créatures sensibles et charmantes. Reineke Hameleers, PDG d’Eurogroup for Animals qui milite pour améliorer les normes de bien-être animal dans l’Union européenne, a ajouté que la Commission européenne revoyait actuellement sa législation sur le bien-être animal et avait une « réelle opportunité » pour « éviter de terribles souffrances ».

Outre le bien-être des poulpes, CiWF s’inquiète des eaux usées produites par la ferme, qui seraient rejetées dans la mer avec leur charge d’azote et de phosphate comme déchets. « L’eau entrant et sortant de l’usine sera filtrée afin de ne pas avoir d’impact sur l’environnement », a déclaré Nueva Pescanova à la BBC, précisant que « l’aquaculture est la solution pour garantir un rendement durable » et qu’elle « repeuplera le poulpe ». espèces à l’avenir.

Environ 350 000 tonnes de poulpes sont pêchées chaque année, soit plus de 10 fois la quantité de 1950, ce qui exerce une pression sur les populations. Nueva Pescanova a souligné qu’elle a consacré « de grands efforts pour promouvoir des performances responsables et durables tout au long de la chaîne afin de garantir l’adoption des meilleures pratiques agricoles ».

