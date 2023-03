Google Play Games pour PC devient meilleur qu’avant

Oui, il est possible de jouer à des jeux Android sur un PC. Cependant, quelle que soit la méthode que vous suivez, il reste encore beaucoup à désirer en termes de performances. Eh bien, Google travaille de manière officielle depuis un certain temps déjà. Tout récemment, la société a lancé une application Google Play Games pour PC en Corée du Sud, à Hong Kong et à Taïwan.

À la base, il s’agit d’une application qui vous permet de télécharger et de jouer à des jeux Android disponibles sur Play Store. Mais l’application Google Play Games pour PC, à ce stade actuel, présente quelques lacunes. Et lors du « Google for Games Developer Summit », la société a annoncé son intention d’apporter des améliorations à la plate-forme.

Ce qui est en store pour Google Play Games pour PC

Google Play Jeux pour ordinateur permet désormais de jouer à des jeux avec des versions mobiles existantes. Selon l’entreprise, c’est le résultat d’un partenariat avec Intel, qui leur a permis d’optimiser l’expérience. Bien que la plate-forme ne soit pas encore entièrement optimisée. Mais ce sera bientôt le cas.

Si votre ordinateur de bureau peut actuellement bien jouer aux jeux Android, vous pouvez enregistrer votre intérêt maintenant. Cela vous permettra d’accéder à l’émulateur Google Play Games on PC. Par la suite, vous pourrez déployer des APK de jeu et valider facilement différentes configurations de joueurs.

Google a également facilité les choses pour les développeurs. Il a publié une liste de contrôle qui permet aux développeurs de voir si leurs jeux sont pris en charge sur PC. Google Play Games pour PC prend également en charge les textures et les ressources haute résolution. Cela permettra aux développeurs d’offrir aux utilisateurs la possibilité de faire en sorte que leurs jeux prennent en charge différents rapports d’aspect.

Enfin, de nouveaux outils permettent aux développeurs d’en savoir plus sur les fréquences d’images rencontrées par les utilisateurs finaux. Cela permettra aux créateurs de jeux d’affiner les performances globales.