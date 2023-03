Apple expulse la Chine et adopte l’Inde pour la production

Foxconn a récemment déclaré qu’il réduirait sa dépendance à l’égard de la Chine continentale comme principale source de revenus, selon le rapport du « Wall Street Journal ». Lors de l’appel aux résultats de mercredi, le président de Foxconn a déclaré que près de 70% des revenus actuels de l’entreprise provenaient de la Chine continentale. Cependant, la part des marchés provenant de l’extérieur de la Chine continentale augmentera à l’avenir. Selon ceux qui connaissent la situation, Foxconn a l’intention de tripler le nombre d’employés à 100 000 d’ici 2024. La société augmentera également la production annuelle de téléphones Apple assemblés en Inde à 20 millions. Actuellement, l’installation produit 6 millions d’iPhones par an.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

En plus du Tamil Nadu où se trouve Chennai, Foxconn vise à établir une nouvelle usine au Karnataka. Le rapport affirme que les iPhones d’Apple et d’autres appareils seront produits ici. Foxconn envisage également de construire une nouvelle usine à Hyderabad ainsi qu’une usine de fabrication et d’emballage de carbure de silicium pour le marché indien des semi-conducteurs. L’Inde devient clairement un choix tout à fait idéal aux yeux de nombreuses personnes alors qu’Apple Inc. tente d’accélérer le changement de sa chaîne d’approvisionnement ces dernières années. Bien qu’il soit encore assez difficile de remplacer la production chinoise. Ces faibles taux de rendement, selon certains acteurs de la supply chain, ne sont que temporaires. Avec un développement plus poussé, il pourrait y avoir plus d’iPhones produits en Inde à l’avenir.

Apple et l’Inde peuvent former une alliance solide

Le pays d’origine d’Apple est les États-Unis, mais il ne peut y produire aucune production importante en raison du coût. La Chine est la base de production d’Apple depuis plusieurs années. Cependant, avec la tension croissante entre les États-Unis et la Chine, l’entreprise a besoin de nouvelles alternatives. De même, depuis de nombreuses années, l’Inde fait pression pour les produits Made In India. Ainsi, il semble qu’Apple et l’Inde veuillent la même chose. Alors qu’Apple veut sortir de Chine, l’Inde veut recevoir des marques pertinentes.