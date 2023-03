Nous venons d’esquiver l’une des pires tempêtes solaires de tous les temps

La puissante éjection de masse coronale aurait pu provoquer des coupures de courant à grande échelle, perturbant les communications radio et les systèmes de navigation par satellite.

Tard dans la soirée du lundi 13 mars, le Soleil a émis une éjection de masse coronale (CME) à une vitesse d’au moins 3 000 kilomètres par seconde, peut-être la plus violente jamais enregistrée. Le matériau éjecté a atteint l’orbite terrestre en moins d’une journée et, s’il avait touché la Terre, aurait pu provoquer des coupures de courant à grande échelle, perturbant les communications radio et les systèmes de navigation par satellite. Cependant, par hasard, le jet coronal n’a pas été dirigé vers notre planète, mais a voyagé exactement dans la direction opposée, nous rappelant que nous n’avons peut-être pas toujours cette chance.

Cependant, il semble que l’événement ait tout de même provoqué une tempête de rayonnement solaire sur Terre, ce qui a peut-être contribué à une autre éjection de masse coronale samedi, qui devait frôler notre planète. Selon les experts, les éjections de masse coronale peuvent en effet s’influencer mutuellement, l’une dégageant un chemin pour la matière éjectée de l’autre. Les données publiées par le service météorologique spatial américain SWPC indiquent que le niveau de tempête solaire suite à ces événements a atteint une intensité modérée (G2) le 15 mars, sur la base de l’échelle de gravité (G1 à G5) des tempêtes géomagnétiques de la US National Oceanic and Atmospheric Administration. (NOAA).

Quels sont les risques de tempêtes solaires

Les éjections de masse coronale impliquent un flux de particules (vent solaire) constitué principalement d’électrons et de protons qui peuvent atteindre notre planète, impactant le champ magnétique terrestre et provoquant une tempête solaire, ou orage géomagnétique, ou une perturbation temporaire de la magnétosphère terrestre. Les éjections de masse coronale sont courantes et varient avec l’activité du Soleil, qui change en fonction de cycles de 11 ans. Nous approchons actuellement du prochain maximum solaire, attendu en 2025, au cours duquel le Soleil produira en moyenne trois éjections de masse coronale par jour. En période de minimum solaire, par contre, il y a en moyenne une expulsion tous les cinq jours.

Généralement, la plupart des éjections de masse coronale ne causent pas de dégâts graves, mais dans l’hypothèse qu’une grosse tempête solaire frappe notre planète, les conséquences peuvent être multiples, en fonction de la quantité d’énergie mise en jeu mais aussi en fonction de l’orientation et de la vitesse de la particule. flux. Les effets possibles d’une tempête solaire « extrême » (G5) comprennent des surcharges du réseau électrique, qui peuvent provoquer des coupures électriques à grande échelle, des perturbations d’Internet, des communications radio et du système de navigation par satellite en raison de dommages importants aux infrastructures .

À ce jour, l’un des événements les plus graves jamais enregistrés est celui qui a touché Québec, Canada, en mars 1989, qui a provoqué une panne de réseau électrique de neuf heures dans toute la province, provoquant des aurores boréales également visibles en Floride. Une autre tempête solaire importante est connue sous le nom d’événement Carrington en 1859, qui a endommagé tous les systèmes télégraphiques en Amérique du Nord. Si un événement similaire devait se produire aujourd’hui, les conséquences seraient stupéfiantes, avec des problèmes généralisés avec les réseaux électriques, les satellites en orbite, Internet et même les conduites d’eau.

