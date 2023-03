Sling TV lance un nouveau widget iOS, PiP pour ordinateur de bureau et des « résultats sportifs » améliorés

Bien synchronisé avec le début du tournoi NCAA March Madness, Sling a publié trois mises à jour pratiques, notamment un nouveau widget iOS, un mode PiP appelé « Side View » et une nouvelle fonctionnalité Sports Scores pour suivre ce qui se passe dans les jeux tout en regardant la télévision.

Sling a annoncé aujourd’hui les nouvelles fonctionnalités dans un article de blog (via TechCrunch). « Avec les tournois de basket-ball universitaires sur le point de commencer, Sling TV ajoute trois nouvelles fonctionnalités que les fans de sport adoreront. »

La fonctionnalité mise à jour des scores sportifs offre une nouvelle vue de style ligne à la page d’accueil de Sling. Cela s’ajoute à la conception verticale Sports Score qui fonctionne tout en regardant la télévision.

« En plus de nos scores sportifs verticaux précédemment publiés (également illustrés ci-dessus et désormais disponibles sur tous les principaux appareils), la page d’accueil de l’application Sling TV comportera une ligne dédiée avec les scores en direct, permettant aux utilisateurs de vérifier tous les matchs en direct et sauter aux jeux les plus compétitifs. Pour changer de jeu, mettez simplement en surbrillance le score du jeu que vous souhaitez voir et cliquez sur le « bouton de sélection » pour commencer à regarder ! »