Comment signer des documents sur iPhone et iPad sans application tierce

Vous souhaitez ajouter votre signature à un document sans application ou service tiers ? Il s’avère qu’il est intégré à iOS avec la fonction de balisage. Voici comment signer des documents sur iPhone et iPad en quelques clics.

Bien qu’il existe une variété d’applications tierces et de services Web qui offrent la possibilité de signer numériquement des documents sur iPhone comme DocuSign et Sign Easy, vous devrez parfois signer un document autonome ou un ensemble de documents.

Avec Markup dans iOS, vous pouvez rapidement créer et enregistrer une signature et bien plus encore à ajouter aux documents, ce qui est rapide et précis puisque vous avez l’écran tactile de l’iPhone ou de l’iPad à portée de main.

Et si vous préférez le faire sur le grand écran de votre Mac. Vous pouvez trouver la même option de signature dans Markup sur macOS. Vous pouvez même choisir entre les créer avec le trackpad du Mac, saisir une signature avec l’appareil photo sur du vrai papier ou utiliser votre iPhone ou iPad pour la saisie.

Comment signer des documents sur iPhone et iPad nativement

Ouvrez le PDF ou un autre document sur votre iPhone ou iPad (fonctionne également dans l’application Photos) Appuyez sur l’icône de marqueur encerclé pour afficher le balisage (généralement dans le coin inférieur droit ou supérieur droit) Appuyez maintenant sur l’icône + et choisissez Signature Vous pouvez maintenant choisir une signature existante ou appuyer sur Ajouter ou supprimer une signature pour les gérer Placez votre signature où vous le souhaitez et redimensionnez-la en utilisant les points bleus dans les coins En plus de votre signature, vous pouvez bien sûr ajouter des dates manuscrites, des initiales ou toute autre chose

Apple a partagé une belle présentation de son apparence en action :

