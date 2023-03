Les récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie pourraient faire partie d’un supercycle d’événements sismiques

C’est ce que suggère un nouvel article publié dans Nature Communications qui analyse le caractère destructeur des fortes secousses qui ont dévasté la province de Kahramanmaras en février 2023.

Événements sismiques enregistrés en Turquie et en Syrie jusqu’au 6 mars 2023, en fonction de la magnitude et de la profondeur (dont les deux événements principaux de magnitude 7,8 et 7,6 et les répliques) / Crédit : Dal Zillo et al. Communication Nature 2023.

Le violent tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le centre et le sud de la Turquie le 6 février 2023, près de la frontière avec la Syrie, et les nombreuses secousses qui ont suivi, dont une de magnitude 7,6 environ 9 heures après le premier événement, dans la Turquie province de Kahramanmaras, peut faire partie de ce que les sismologues appellent un « supercycle » sismique, un phénomène qui va au-delà des séquences sismiques normales, dans lequel la probabilité d’un fort tremblement de terre reflète la déformation accumulée par l’action des forces tectoniques plutôt que le temps entre une tremblement de terre et le suivant. C’est ce que suggère un nouvel article publié dans Nature Communications Earth & Environment par les sismologues Luca Dal Zilio de l’Institut de géophysique de l’ETH Zurich et Jean-Paul Ampuero du CNRS Observatoire de la Côte d’Azur à Nice, qui ont analysé en détail les nature des événements sismiques récents dans la zone de faille de l’Anatolie orientale.

Les tremblements de terre du 6 février 2023 en Turquie et en Syrie

Au 6 mars 2023, soulignent les universitaires, le doublet sismique et toute la séquence du tremblement de terre de Kahramanmaras ont fait plus de 45 000 victimes en Turquie, auxquelles s’ajoutent plus de 7 000 victimes en Syrie, pour un total qui dépasse les 52 000 morts. « Il s’agit du cinquième tremblement de terre le plus meurtrier depuis 2000, avec l’un des plus gros bilans de tous les événements précédents de magnitude 7,8″, soulignent les deux experts, notant que l’impact catastrophique de ces répliques met en évidence une augmentation du risque sismique dans toute la région. « Les deux événements – précisent-ils dans leur article – n’ont pas été une surprise totale : les sismologues ont mis en garde contre d’éventuels tremblements de terre destructeurs en Turquie depuis de nombreuses décennies. Cependant, les deux tremblements de terre étaient plus importants que ceux enregistrés précédemment dans cette région. Les tremblements de terre de 1893, 1872, 1822 et 1513, par exemple, ont atteint une magnitude estimée de 7,0 à 7,5 ».

Nombre de morts par rapport à la magnitude des tremblements de terre. Les événements sismiques qui ont frappé la Turquie et la Syrie en février 2023 sont le cinquième pire tremblement de terre depuis 2000, avec l’une des mortalités les plus élevées / Crédit : Dal Zillo et al. Communication Nature 2023.

La séquence du tremblement de terre de Kahramanmaras de 2023, en particulier, s’est produite dans la zone de faille anatolienne orientale, une faille de décrochement gauche qui sépare la plaque anatolienne de la partie nord de la plaque arabique, c’est-à-dire le long d’une frontière tectonique où le glissement mutuel entre l’est Les blocs anatoliens et arabes se produisent à un rythme d’environ 10 millimètres par an. La différence de mouvement entre les deux plaques, qui se manifeste par un mouvement latéral gauche le long de la faille, rend la zone proche de cette limite extrêmement sismique.

(a) Contexte tectonique des principales failles décrochantes qui dessinent le bloc anatolien. (b) Premier mois de sismicité dans la zone affectée par les événements de février 2023 ; (c) Fonctions temporelles des deux événements principaux / Crédit : Dal Zillo et al. Communication Nature 2023.

La contrainte s’accumule à mesure que les plaques convergent et est libérée par intermittence par des tremblements de terre occasionnels de magnitude 7 ou plus. Des centaines de milliers de personnes vivent à quelques kilomètres de la faille anatolienne orientale. Ce n’est pas un hasard. La biodiversité et les ressources naturelles telles que l’eau et les terres fertiles sont souvent concentrées à proximité des zones de failles actives. Par conséquent, les populations, les infrastructures modernes et les centres économiques y sont communément concentrés, et donc exposés aux risques sismiques ».

Comme indiqué, les deux événements de février 2023 ont été les plus violents jamais enregistrés dans cette région, ainsi que parmi les pires en termes de nombre de morts. « L’une des raisons est la longueur de la faille […] qui, dans le doublet sismique du 6 février 2023, a brisé plusieurs segments de la zone de faille en une seule fois, produisant un glissement plus important que lors des derniers événements majeurs – ajoutent les deux experts -. Rétrospectivement, nous savons que de tels « superévénements » pourraient faire partie d’un supercycle qui transcende les cycles sismiques normaux […] dont la compréhension serait importante pour l’évaluation du risque sismique ».

Un autre facteur qui a rendu ces tremblements de terre particulièrement dévastateurs est la taille de la zone touchée par rapport à l’activation des zones de failles proches. Plus précisément, dans l’événement principal, la rupture s’est étendue sur environ 300 km, avec des déplacements de surface allant jusqu’à 5 mètres, tandis que la réplique de magnitude 7,6 s’est produite sur deux branches de la zone de faille anatolienne orientale : les failles Surgu et Cardak. « Parce que les deux événements de Kahramanmaras ont rompu deux failles différentes, le séisme de magnitude 7,6 peut probablement être classé comme un choc principal secondaire sur une faille différente qui a été déclenchée par le premier séisme de magnitude 7,8 », affirment les chercheurs.

A la lumière de ces analyses et des premiers calculs relatifs à l’augmentation des contraintes dans les zones de failles touchées, les chercheurs soulignent la nécessité d’une réévaluation rapide du risque sismique dans la zone, dans l’espoir que « ces événements catastrophiques fonctionneront comme une sonnette d’alarme pour les autorités, les poussant à donner la priorité à l’application des codes de construction sismiques – a déclaré le sismologue Dal Zilio, auteur correspondant de l’étude -. L’objectif est de minimiser les dommages futurs causés par des catastrophes similaires ».

