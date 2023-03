Le processeur mobile AMD Ryzen 5 7640U ‘Phoenix’ arrive avec 6 cœurs et une fréquence boost de près de 5 GHz

Dans le contexte : AMD a annoncé ses processeurs Ryzen 7040 « Phoenix » pour ordinateurs portables plus tôt cette année, mais les gammes sont actuellement limitées aux seules déclinaisons « HS » et « H ». La société devrait lancer les puces de la série U pour les ordinateurs portables fins et légers, les 2-en-1 et les ultrabooks plus tard en 2023.

Les fuites de benchmarks du processeur mobile AMD Ryzen 5 7640U « Phoenix » ont révélé plusieurs détails critiques, notamment des vitesses de fréquence impressionnantes. D’abord repéré par le pronostiqueur @BenchLeaks, le benchmark Geekbench 5 affiche un score monocœur moyen de 1 869 et un score multicœur de 8 853, tous deux nettement plus rapides que son prédécesseur, le Ryzen 5 6600U.

Le 6600U marque environ 1 600 points dans le benchmark monocœur et environ 5 500 points dans le benchmark multicœur, ce qui indique que la nouvelle puce pourrait être jusqu’à 33 % plus rapide dans les applications monocœur et 50 % plus rapide en multi-thread. charges de travail.

Comme l’a souligné le pronostiqueur, le score monocœur est également environ 8,2 % plus rapide que celui du Ryzen 7 5800X, bien que le score multicœur soit inférieur de 17,6 %, principalement en raison du nombre inférieur de cœurs.

[GB5 CPU] Processeur inconnu

Processeur : AMD Ryzen 5 7640U avec carte graphique Radeon 760M (6C 12T)

Min/Max/Moy : 4710/4890/4868 MHz

ID CPU : A70F41 (AuthenticAMD)

Scores, vs AMD 5800X

Célibataire : 1869, +8,2%

Multi : 8853, -17,6%https://t.co/J9HNlwiPjj — Benchleaks (@BenchLeaks) 13 mars 2023

La nouvelle puce a été testée sur le système « Mayan-PHX », qui est probablement une plate-forme de référence et de validation AMD plutôt qu’un produit de vente au détail. Le système avait 16 Go de RAM et fonctionnait sous Windows 11 Pro.

En termes de caractéristiques matérielles, la liste Geekbench suggère que la nouvelle puce comportera 6 cœurs, 12 threads, 6 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. Le 7640U sera également livré avec des graphiques Radeon 760M intégrés, ce qui indique qu’il ressemblera plus à un 7640H(S) retravaillé mais avec un TDP inférieur d’environ 15-28W, étant donné qu’il fait partie de la série « U ».

Ce qui est le plus intéressant, cependant, ce sont les vitesses de fréquence. Alors que la fréquence de base du Ryzen 5 7640U serait de 3,5 GHz, la fréquence boost est répertoriée à 4,89 GHz. L’fréquence boost super élevée est un peu une surprise, compte tenu de l’efficacité de la puce.

AMD avait précédemment révélé que le Ryzen 5 7640U serait basé sur son architecture centrale Zen 4 fabriquée sur le nœud de processus 4 nm. Cependant, c’est la première fois que ses caractéristiques sont divulguées, révélant sa configuration de base, ses vitesses de fréquence, son iGPU et d’autres caractéristiques critiques. Pour l’instant, on ne sait pas quand il sera officiellement annoncé, mais les spéculations en ligne suggèrent que cela pourrait se produire au Computex 2023 en mai.



